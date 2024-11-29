По состоянию на 1 апреля, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, в Казахстане насчитывалось около 2,4 млн пенсионеров.

Всем им положена государственная пенсия. Однако ее размер может сильно отличаться. Дело в том, что пенсионная выплата состоит из базовой и солидарной частей. Базовая положена всем и зависит от трудового стажа:

если он составляет 10 или менее лет, то сумма выплаты будет составлять всего 65% от величины прожиточного минимума (ПМ) – 28 215 тенге в 2024 году;

за каждый год сверху она вырастает еще на 2% до 105% от ПМ, то есть 45 578 тенге – это максимальная сумма, которая положена пенсионерам без учета стажа в солидарной системе.

При этом средний размер базовой выплаты, согласно данным Минтруда, по состоянию на 1 апреля равен лишь 42 694 тенге.

При этом средний размер совокупной пенсии составил 132 595 тенге. То есть на солидарную часть приходится целых две трети от нее – 89 901 тенге.

Однако здесь есть один нюанс, который заключается в том, что солидарный компонент пенсии положен только тем гражданам, у которых есть минимум 6 месяцев трудового стажа до 1998 года.

Поэтому, если у пенсионера не будет стажа до этого периода, он может рассчитывать лишь на базовую выплату, которая значительно меньше солидарной, а также на свои накопления в Едином накопительном пенсионном фонде.

Разница в выплатах влияет и на общую сумму, которую выделяют пенсионерам. Так, с начала года из республиканского бюджета было выплачено пенсий на сумму 926,5 млрд тенге, из них на выплату солидарной пенсии направили 635,1 млрд тенге, а базовой – лишь 291,4 млрд тенге.