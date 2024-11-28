В Актобе завершился лично-командный чемпионат Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин. Чемпионы и призеры определялись в семи весовых категориях как у мужчин, так и у женщин, а за награды боролись 509 дзюдоистов (329 мужчин и 180 женщин) из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей республики.

Чемпион Казахстана по дзюдо Нурадил Алжан (второй слева) с призерами в весовой категории до 60 кг / Фото facebook.com/@kazjudoteam

Из состава сборной Казахстана, которую представляли 11 мужчин и семь женщин, финалистами чемпионата стали два спортсмена - по одному в турнире среди мужчин и среди женщин.

В мужском турнире до финала дошел воспитанник Костанайской городской ДЮСШ и Центра подготовки олимпийского резерва управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Нурадил Алжан из Костанайского района, тренирующийся под руководством Александра Плетнева и выступавший в ставшей самой массовой весовой категории на чемпионате до 60 кг, в которой за награды боролись 55 спортсменов.

Алжан является бронзовым призером чемпионата Казахстана среди спортсменов до 23 лет (2021 г., Астана), серебряным призером юниорского чемпионата Казахстана (2022 г., Актау), серебряным призером молодежного чемпионата Казахстана (2023 г., Караганда).

На пути к решающему поединку в Актобе он провел на татами пять схваток. В первом круге уверенно победил Елжана Серикбола из Жетусуской области. Во втором круге ничего не мог противопоставить нашему спортсмену бронзовый призер чемпионата Казахстана 2023 года Нурдаулет Мирамбеков из Кызылординской области. В 1/8 финала костанайский дзюдоист нанес поражение серебряному призеру открытого Кубка Азии (2024 г., Актау), бронзовому призеру чемпионата РК среди молодежи (2024 г., Караганда) Данияру Кулушову из Атырауской области. Такая же участь ждала в четвертьфинале серебряного призера Кубка Азии среди юниоров (2024 г., Алматы), победителя Кубка Азии среди молодежи (2024 г., Ташкент) Султанбая Телжана из Алматинской области. А в полуфинале Алжан выиграл у Алдияра Каргулова из Карагандинской области, который будет представлять Казахстан в этом году на юниорском чемпионате мира в Душанбе (Таджикистан).

В финале соперником нашего спортсмена был чемпион Казахстана 2020 года, победитель международного турнира серии Grand Slam (2023 г., Алматы), участник турнира серии Grand Slam этого года (5-е место) в Абу-Даби (ОАЭ) Магжан Шамшадин из Кызылординской области, который также уступил Нурадилу Алжану, завоевавшему золотую медаль и выполнившему норматив мастера спорта РК.

Самалай Ергалиева (слева) - серебряный призер чемпионата РК в весовой категории до 63 кг / Фото facebook.com/@kazjudoteam

Финалисткой чемпионата Казахстана стала и еще одна воспитанница Костанайской ГДЮСШ и ЦПОР, серебряный призер Кубка Азии среди юниоров (2021 г., Алматы), серебряный призер V Молодежных игр РК (2021 г.), бронзовый призер чемпионата РК (2022 г., Актау), победительница открытого Кубка Азии по дзюдо, посвященного памяти Турара Жолдыбаева (2024 г., Актау) мастер спорта РК Самалай Ергалиева, также тренирующаяся под руководством Александра Плетнева.

В Актобе она тоже выступала в самой массовой весовой категории до 63 кг, в которой боролись 30 спортсменок.

В предварительных раундах костанайская спортсменка одержала победы над Гүлнур Нурпеисовой из Карагандинской области, над двукратным бронзовым призером чемпионатов РК, двукратной победительницей Всемирных игр кочевников по казак куреси (2022 и 2024 г.г.), участницей международных турниров серии Grand Slam Зариной Сариповой из Абайской области и над бронзовым призером Кубка Азии среди молодежи, посвященного памяти Бекета Махмутова (2024 г., Алматы), бронзовый призер открытого Кубка Азии по дзюдо, посвященного памяти Турара Жолдыбаева (2024 г., Актау) Дамелей Асылхановой из Атырауской области. А в поединке за выход в финал она была сильней члена молодежной сборной Казахстана Улданы Танжарыковой из Жамбылской области. А вот в финале Самалай Ергалиева уступила бронзовому призеру Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу, бронзовому призеру чемпионата Азии 2024 года в Гонконге, участнице Олимпиады-2024 в Париже (Франция), участнице чемпионата мира 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ) Эсмигуль Куюловой из Атырауской области, став обладательницей серебряной медали. А Куюлова в третий раз подряд завоевала титул чемпионки Казахстана.

В медальном зачете сборная Костанайской области с одной золотой и одной серебряной медалями стала седьмой. А первую тройку в этом зачете составили сборная Актобинской области (3 золотые и 1 бронзовая), сборная Абайской области (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые) и сборная Астаны (2 золотые и 1 бронзовая).

В смешанных командных соревнованиях, закрывших программу чемпионата, сборная Костанайской области уступила на стадии 1/8 финала дзюдоистам Алматы, завоевавшим в итоге первое место, победив в финале сборную Алматинской области. Бронзовые медали в командных соревнованиях завоевали сборные Атырауской и Карагандинской областей.

В церемонии награждения призеров чемпионата принял участие и чемпион Олимпийских игр в Париже Елдос Сметов, которому в свою очередь президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев официально вручил специальную награду от Международной федерации дзюдо (IJF) - «Золотую нашивку олимпийского чемпиона». С такой нашивкой на кимоно с фамилией дзюдоиста выступают до следующей Олимпиады чемпионы Олимпийских игр, красная нашивка - у чемпионов мира, а все остальные спортсмены борются в синих нашивках.

Комментируя итоги чемпионата Казахстана по дзюдо, главный тренер мужской команды Казахстана Нурбол СУЛЕЙМЕНОВ сказал:

- Особенно меня удивил молодой парень из сборной команды Костанайской области Нурадил Алжан, победивший в категории до 60 кг. Хорошо боролся. В финале без вопросов здорово выиграл у Магжана Шамшадина, который является одним из наших лидеров. Для многих - это стало сюрпризом. Что касается состава сборной команды Казахстана, то он будет формироваться из тех спортсменов, которые вошли в число призеров.

Встречая чемпиона Казахстана Нурадила Алжана на родной земле, где он работает методистом по спорту в Костанайской районной ДЮСШ, руководитель отдела физической культуры и спорта акимата Костанайского района Мылтыкбай АБДУАЙТОВ отметил, что это радостное событие не только для района, но и для области в целом:

- Таких результатов давно никто не показывал. За последние 16 лет в Костанайской области это первое золото именно по дзюдо среди мужчин, которое смог завоевать Нурадил Алжан. Были «серебро» и «бронза», но чемпионами никому не удавалось стать.

Также после этого чемпионата Международная федерация дзюдо опубликовала состав сборной Казахстана для участия в последнем в 2024 году турнире серии Grand Slam, который пройдет 7 и 8 декабря в Токио (Япония). В весовой категории до 63 кг у женщин нашу страну будут представлять Эсмигуль Куюлова и Самалай Ергалиева.