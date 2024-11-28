В конце ноября костанайские волонтеры спасли 11 щенков, которых обнаружили возле федоровской трассы (М-36).

- Сейчас они находятся на платной передержке, я и моя подруга Анастасия ШАГАБУТДИНОВА кормим щенков 4 раза в день, - рассказала «НГ» Ярослава ХОРЕВА. - Ищем хороших и ответственных хозяев, способных заботиться о малышах. Конечно, мы готовы помочь в стерилизации сук через полгода.

Щенята из двух разных пометов. Мам-собак возле щенков не было. Волонтеры предполагают, что их сбила машина.

- Щенки обработаны и вакцинированы! Они очень активные, будут хорошими «звоночками» - добавила Анастасия. - Щенят можно содержать и в доме, и в вольере, либо в утепленной будке. Обязательно без самовыгула!

Волонтер отмечает, что щенки едят все, но, пока они маленькие, предпочтительно давать домашнюю еду.

Чтобы забрать этих щенят или других животных у волонтеров в свой дом, напишите на номер WhatsApp +7-778-005-10-05 или в директ Instagram @nastushik___.

Фото Анастасии ШАГАБУДТИНОВОЙ