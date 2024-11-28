Проверить историю автомобиля казахстанцы смогут в eGov Mobile
Проверить историю автомобиля казахстанцы смогут в eGov Mobile. При этом персональные данные предыдущих владельцев машины остаются конфиденциальными, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".
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Сервис позволяет проверить полную информацию о транспортном средстве, такую как дата первичной регистрации авто на территории РК, наличие залога или обременения, а также общее количество предыдущих владельцев. При этом персональные данные последних остаются конфиденциальными.
Казахстанцам достаточно ввести в приложении государственный номер и номер техпаспорта, чтобы получить подробные данные об автомобиле, включая марку, год выпуска, объём двигателя, цвет кузова и наличие дополнительного оборудования.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Услуги» - «Вождение и транспорт», выбрать «История владения авто»;
- указать государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
- нажать на кнопку «Поиск»;
- получить подробные данные о транспортном средстве.
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