Автобус Мичуринской общеобразовательной школы передали в новую школу с. Заречное, сообщили "НГ" родители учеников в середине ноября. На нём возили детей из садового общества "Автомобилист", района психбольницы и части Тобыла на уроки в посёлок Мичуринский.

- Дети выше перечисленных районов после этого стали добираться на такси или учиться дистанционно, - написали родители. - Школе предоставили "ГАЗель" на 16 мест, но детей больше.

В отделе образования акимата Костанайского района "НГ" прокомментировали: автобус Заречной общеобразовательной школы № 1 - это не старый автобус из посёлка Мичуринский, а новый транспорт от управления образовани.

- Мичуринской основной школе был выделен автобус, сейчас у школы он есть, - заверила заместитель руководителя отдела образования Алия ЖУСУПОВА. - Не менее 20 мест в автобусах. Ранее автобус Мичуринской ОШ был направлен на осуществление подвоза детей из села Сормовка в село Владимировка. В соответствии с Правилами оказания государственной услуги бесплатный подвоз обучающихся к школе и обратно оказывается всем обучающимся, проживающим в населенных пунктах, не имеющих школ соответствующего типа. Обращаем внимание, что Мичуринский сельский округ имеет школу соответствующего типа и не имеет населённых пунктов, где отсутствуют школы.

- Буквально сегодня скинули в родительскую группу фото, что выделили вот этот автобус. Но проблема теперь в другом - нет водителя, - сообщили "НГ" родители учеников Мичуринской школы 28 ноября. - Детей не возят, пока не найдут водителя с подходящей категорией.

- Вам объяснили, почему ещё не нашли водителя?



- Из-за маленькой заработной платы.





- Действительно остро стоит вопрос по подбору водителей с соответствующей категорией по всему району, - подтвердила Алия Жусупова.