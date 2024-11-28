Казахстан и Россия заключили межправительственное соглашение о распределении диапазонов 7-й зоны всемирной нумерации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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В соответствии с договоренностями Казахстан будет использовать телефонные коды +7 0, +7 6, +7 7. Россия закрепила за собой коды +7 2, +7 3, +7 4, +7 5, +7 9.

"Казахстан и Россия продолжат тесное сотрудничество для обеспечения прозрачного и эффективного использования выделенных ресурсов в интересах граждан обеих стран", - отмечается в сообщении.

В информации напоминается, что в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный код +997. Однако проработка вопроса его внедрения выявила ряд серьезных финансовых и технологических сложностей.

Кроме того, переход потребовал бы обновления данных всех абонентов в государственных и банковских сервисах, социальных сетях и приложениях. Такой масштабный процесс создавал высокий риск сбоев и неудобств для граждан.

В результате Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провело дополнительные переговоры с Международным союзом электросвязи, после чего было принято решение сохранить международный код +7 без изменений.