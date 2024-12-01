В микрорайоне Береке областного центра строители не могут сдать в эксплуатацию объекты. Два многоэтажных дома и детский сад на 280 мест. Проблема в том, что служба социальной защиты не подписывает застройщику декларацию, которая подтверждает соответствие новостроек требованиям по доступности для маломобильных граждан. А без этого сдать объекты нельзя.

Спорный пандус и входные двери проверит госэкспертиза

Все сделано по проекту

Проблема встает не первый раз и очень чувствительна для всех сторон. Поэтому заседание отраслевого совета по вопросам строительства в палате предпринимателей Костанайской области фактически превратилось в круглый стол, где строители, проектировщики, представители госорганов, эксперт, выступавший от лица маломобильных граждан, пытались сообща найти решение проблемы.

На первый взгляд, кажется, что оно на поверхности. Надо немедленно заставить подрядчика переделать все, что, по оценке сотрудников отдела занятости и социальных программ, создает препятствия для инвалидов. В данном случае речь идет о входных дверях в жилые дома: один - бюджетный, другой - коммерческий, и о пандусе в детском саду.

Но строительство - регламентированный технологический процесс. И если ты возвел объект в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу, ты не имеешь права просто так вырубить в стене еще 10 см добавки к дверному проему. Тебе нужно вносить и согласовывать изменения в проект. А дом готов, в него вложены средства. Задержка со сдачей в эксплуатацию - это ежедневные затраты на содержание объекта.

АО «Рудныйсоколовстрой» именно поэтому обратилось в Ассоциацию строителей Костанайской области, видит в создавшейся ситуации ущемление своих законных интересов.

- Спорный вопрос возник на объектах, построенных согласно ПСД. Имеются заключения государственной и частной экспертиз, - сказала исполнительный директор Ассоциации строителей Ирина ВИКУЛОВА, - подчеркну, подрядчик обязан вести строительство четко в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Что в случае АО «Рудныйсоколовстрой» было выполнено. На объектах все дверные проемы, пандусы выполнены согласно ПСД. Мы вместе с представителями подрядной организации 22 ноября выезжали на объекты, чтобы убедиться в этом... Дверные проемы входных групп на всех трех объектах равны 1 200 мм. Имеются в каждом проеме двустворчатые двери: пассивное дверное полотно - 30 см и активное дверное полотно - 90 и 84 см. Уклон пандусов составляет 12%. Что соответствует ПСД и строительным нормативам, а также действующему Своду правил РК 3.06-101-2012, где указана норма от 5% и до 12%.

«Как подниматься по этой горке?»

Названный свод «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения» - как раз тот, которым руководствуются в своей работе сотрудники отдела занятости и социальных программ. И их заключение по объектам в Береке другое: двери уже, чем требует свод, порог выше, пандус круче.

Акбопе Манатова заявила, что декларация не подписана обоснованно

- В правилах написано, что при двустворчатых дверях рабочая створка должна иметь ширину 0,9 м, как и дверь в одну створку, - сказала руководитель отдела занятости и социальных программ Костаная Акбопе МАНАТОВА, - когда вы к нам приходите спорить, мы всегда просим, дайте нормативную ссылку, на основании которой вам в проекте нарисовали такие параметры по доступности. Но получаем отписки. По поводу дверей я уже как-то говорила на одном из совещаний, что я сама тоже считаю, что в требованиях - ширина 90 см и уровень порога не выше 1,4 см - есть перегибы для наших северных условий. Знаем по опыту, что дверь примерзает. Но раз пока Свод правил не изменен, мы по нему и работаем. Все это сделано в связи с ратификацией Конвенции о правах лиц с инвалидностью, это международные требования... По детсаду мы декларацию не подписываем из-за пандуса. Вы говорите, что ПСД прошла госэкспертизу. Опять же, дайте нам ссылку на норму, на основании которой они вам утвердили, что пандус должен быть таким. По правилам, только в исключительных случаях уклон пандуса должен быть не менее 8%, а общая норма сегодня - 5%, это 1 к 20 (соотношение высоты в верхней точке и длины - «НГ»). Так в этом садике нет даже 1 к 12. Маломобильные же - это не только инвалиды, но и пожилые люди, люди после травм. Как по этой горке мама должна поднимать ребенка в коляске? Соответственно, я такую декларацию не могу подписать. Не имею права.

В поисках корня проблемы

- По строительству много спорных вопросов, включая проектирование. На этой стадии надо учитывать наши нужды, - высказал свое мнение руководитель общественного объединения «Умiт-Надежда» Дюсенгали ОСПАНОВ, - нарушений и в Костанае и по области очень много. Берут самые дешевые проекты, тиражирают одно и то же. И до сих пор строят с входными дверями и 80, и 70 см шириной.

Манатова добавила, что тоже считает, что корень всех вопросов - в ПСД. И добавила, что не может комментировать положительные заключения экспертизы, когда на объекте потом фиксируются нарушения. Не ее компетенция.

- Если эти объекты прошли нашу экспертизу и получили положительное заключение, значит, они соответствуют всем строительным нормам, - заявила директор департамента по Костанайской области филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону Айсулу ТАТИЕВА, - вопрос в другом, во время строительства соблюдены ли все нормы и требования, отраженные в проекте, который прошел через нас. Госэкспертиза работает по принципу «одного окна», у нас есть свой портал, куда мы выгружаем окончательную версию ПСД. И очень часто застройщики, говоря, что получили положительное заключение госэкспертизы, в реальности строят по другим проектам. Например, по рабочим проектам. Стройки вообще очень часто начинаются без экспертного заключения. Конкретно названные объекты в Береке мы берем на контроль. Я сама не эксперт, я архитектор, но мы соберем экспертный совет, проверим, какие нормы там были применены, учтены. Если проект отличается от того, который получил экспертное заключение, пусть ГАСК этим займется.

Надо бы на одном языке...

Филарет Якупов считает, что и дома, и детсад точно соответствуют проектам

- Я бы хотел обратить внимание на то, что мы по-разному читаем то, что написано. Вопрос о терминах - серьезный. Вы говорите «ширина двери». А что в понимании ваших сотрудников ширина двери? - задал вопрос учредитель АО «Соколоврудстрой» Филарет ЯКУПОВ, - вот у меня открыта строительная документация, здесь даны определения того, что у нас называется дверью. Читаю: «Дверь - элемент стеновой конструкции, предназначенный для заполнения дверных проемов». То есть в понятиях строителей ширина двери меряется вместе с коробкой. Полотно, естественно, будет уже. А вы решили, что дверь - это именно полотно.

Проектировщики со своей стороны сказанное подтвердили.

Представитель госэкспертизы предложила, если есть споры о трактовании каких-то терминов, делать официальные запросы. Действительно, нужна унификация понятийного аппарата.

… и с головой

Но и не только это. Акбопе Манатова сообщила, что недавно они получили протокол заседания правительства. И в одном из пунктов говорится, что необходимо активизировать работу по адаптации объектов под нужды лиц с инвалидностью, а также «пересмотреть на этапе разработки ПСД действующие стандарты в целях повышения качества и ответственности участников строительства и обеспечения комфортных условий проживания граждан».

- Мы из-за частых изменений в нормативной базе уже и до суда доходили, - поделился своей оценкой ситуации директор ТОО «Промстройпроект» Сергей ЕДРЕВСКИЙ, - нормы начинают действовать для нас с момента подписания договора. Приведу пример по школе в Юбилейном. Ее проектировали в 2018 году, пока построили, 4 раза произошли изменения в нормативах, а потом приходит комиссии и выявляет несоответствия уже по новым требованиям... По пандусам в нормативной базе тоже много изменений. Мы здесь слышали заявленные параметры. При 8 градусах пандус будет 20 метров. Вы себе представляете такие вдоль фасадов зданий? Сейчас же еще есть требование, чтобы они были с навесами. Как такие будут проходить под окнами первого этажа? Все молчат об этом. Со зданиями, которые реконструируются, еще больше сложностей. Мы не можем там все до фундамента раздолбать, чтобы вписать пандус по новым стандартам. Мы на один из таких объектов уже и эксперта в лице инвалида-колясочника приглашали. Там просто ребус. Кстати, он был против установки подъемника, хотя мы об этом спрашивали... Надо, создавая нормативы, с головой подходить, очень много индивидуальных моментов есть.

Сухой остаток

К чему пришли через час споров? Госэкспертиза проверит соответствие строительства объектов Береке именно тем проектам, которые она одобрила. Ассоциация строителей вместе с подрядчиком готовы опробовать с участием инвалида-колясочника, насколько свободен доступ в дома.

Не впервые строители указывают на то, что замеры, которые сейчас производит социальная служба, - это фактически экспертиза, требующая соответствующей компетенции. Предлагают передать ее тем, кто сведущ в техническом, авторском надзоре.

Надо сказать, что сотрудники ведомства, которое получило обязанность подписывать декларации в 2021 году, не радовались этим действительно несвойственным функциям.

- Мы не раз поднимали вопрос перед министерством, - сказала Акбопе Манатова, - и он сдвинулся с мертвой точке. На следующий год конкретно будет прописано, кто этим должен заниматься. И уж точно это будет не соцзащита.

Фото НПП