В ноябре на дачу еще можно было съездить не только загородным воздухом подышать. Мы с подругой, например, подстригли непомерно разросшийся куст барбариса. Три вечера подряд я прилежно обирала с колючих веток алые и рубиновые ягоды. Самые мелкие сушатся. А покрупнее отправила в морозилку. Зачем - расскажу.

Барбарисовый напиток не только вкусный, но и красивый

Из барбариса получается отличный напиток. Заморозка сохраняет в них витамины (в плодах есть витамины Е, С, несколько видов кислот). При этом после размораживания ягоды становятся податливыми, как после термообработки. Их можно даже толкушкой не мять, просто ложкой перемешать несколько раз - и они начинают отдавать сок.

На этом этапе ягоды можно пересыпать сахаром. По вкусу. Помните, что они очень кислые. Засыпать и поставить в холодильник. Если есть возможность, то лучше вместо сахара добавить мед. Я делаю именно так. Ничего нагревать не надо. Оставьте на ночь мед с барбарисом в миске на кухне. К утру мед «распустится» точно. Отправьте в банку, держите в прохладном месте.

2-3 ложки сиропа добавьте в стакан воды и пробуйте отличный напиток. Если есть газированная вода, будет еще лучше.

Расход очень экономный. Когда выцедите первую партию сиропа, разомните ягоды более активно, и снова добавьте сахар или мед. А уж в третий раз заливайте пропитанный сладостью «жмых» водой, дайте настояться - снова напиток готов.

Можно по несколько ложек сиропа добавлять в домашние компоты из сухофруктов, особенно из яблок. Характерный вкус барбариса очень им подходит.

Барбарис - прекрасная добавка для настаивания столового уксуса. Моему домашнему яблочному, например, он придал больше красок и интересный вкус.

Ну а сухие ягоды - всем известная добавка в зирвак для плова.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ