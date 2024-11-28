В Казахстане планируют исключить из закона арендное жильё без права выкупа и разрешить его приватизацию. Проект постановления правительства, в котором предусматривается такая возможность, опубликовало Министерство промышленности и строительства на портале "Открытые НПА". Новый закон предусматривает, что казахстанцы смогут приватизировать арендное жильё, выданное изначально без права выкупа, по остаточной стоимости, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото из архива "НГ"

По данным профильного министерства, с 2017 по 2023 год в Казахстане построили более 51 000 единиц арендного жилья. Сейчас оно предоставляется без права выкупа, то есть не может быть приватизировано. Это понятие хотят исключить. Теперь после принятия нового закона люди смогут выкупить жильё по остаточной стоимости.

"В законе о жилищных отношениях есть 107-я статья. По ней ежегодная амортизация вот этого жилья составляет 2%. То есть человеку, если он выкупит это жильё чуть позже, будет выгоднее. Допустим, если прожили 5–10 лет и захотели приватизировать жильё, по истечении 10 лет это жильё может по остатку 800 тысяч, миллион тенге или даже ещё меньше стоить", – отметила главный эксперт управления жилищного фонда Министерства промышленности и строительства РК Аида Уакбаева.

Меньше будет и сумма первоначального взноса для рассрочки: она снизится с 30 до 10%.

"До 2019 года у нас было право приватизации. С 2019 года мы ввели понятие "арендное жильё без права выкупа" и увеличили срок рассрочки с 10 лет до 15, если стоимость жилья превышает 15 млн тенге", – отметила Аида Уакбаева.

По данным Министерства промышленности и строительства, закон вступит в силу 4 декабря. С этого момента люди, желающие приватизировать арендное жильё, могут обратиться в профильные отделы местных акиматов.