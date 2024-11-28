28 ноября 2024, 09:22

Здравствуйте! Последние год-два года встречал на стоянках перед супермаркетами города людей, предлагающих классный инструмент. Весь развод в том, что предлагают купить китайскую подделку дешевую по цене в 10-20 раз дороже. Представляют бумаги, документы, сайты, рассказывают душещипательные истории, как отстали от поезда и т. п.

Вся ситуация в том, что потерпевшие впадают в какой-то транс, покупая по завышенным ценам дешевые товары. И по факту что-то этим продавцам предъявить трудно, так как сделка совершена добровольно и возврату не подлежит. Гарантии никакой.

Я уже устал их каждый раз слушать и истории от "счастливых "обладателей сего инструмента.