Новый старый развод-инструмент нада?
denfostr
28 ноября 2024, 09:22
Здравствуйте! Последние год-два года встречал на стоянках перед супермаркетами города людей, предлагающих классный инструмент. Весь развод в том, что предлагают купить китайскую подделку дешевую по цене в 10-20 раз дороже. Представляют бумаги, документы, сайты, рассказывают душещипательные истории, как отстали от поезда и т. п.
Вся ситуация в том, что потерпевшие впадают в какой-то транс, покупая по завышенным ценам дешевые товары. И по факту что-то этим продавцам предъявить трудно, так как сделка совершена добровольно и возврату не подлежит. Гарантии никакой.
Я уже устал их каждый раз слушать и истории от "счастливых "обладателей сего инструмента.
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