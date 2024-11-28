От сексуализированного насилия с начала года пострадали 820 детей. С января по октябрь в стране зарегистрировали около трёх тысяч уголовных правонарушений против несовершеннолетних. Это на 37,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает informburo.kz со ссылкой на данные аналитиков Energyprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта kpsc.lt

Число преступлений против личности увеличилось на 61,1% за год. К ним относятся сексуализированные преступления:

изнасилования – на 20,9% больше,

насильственные действия сексуального характера – +3,9%,

половые сношения с несовершеннолетними младше 16 лет – +11,3%.

От сексуализированного насилия пострадали 820 детей – на 84 больше, чем за десять месяцев 2023 года.

- В Казахстане по-прежнему фиксируются случаи поистине диких преступлений в отношении несовершеннолетних – торговли людьми, заражения вирусом иммунодефицита, истязаний, вовлечения в проституцию, - отмечают аналитики. - Ставший известным случай с девочкой из Кызылординской области, которую заставили заниматься проституцией, далеко не единственный. За десять месяцев этого года насчитывалось 14 подобных фактов, а в прошлом году – пять.

За десять месяцев добровольно ушли из жизни 98 несовершеннолетних казахстанцев. Также были зафиксированы 93 попытки самоубийства.