Зимний этап ежегодной акции по охране сайги стартует 1 декабря и завершится 31 декабря. Об этом сообщили сегодня, 27 ноября, на брифинге в РСК.

Жанибек Ерсултанов (в центре)

Срок проведения акции связан с началом гона у сайги. В этот период самцы степной антилопы теряют много энергии и становятся более уязвимыми, чем могут воспользоваться браконьеры. Акция проходит на территории 14 областей РК.

В местах обитания сайги будет проводиться разъяснительная и пропагандистская работа с местным населением.

- Государством принят ряд мер по созданию системы охраны сайгаков, благодаря чему удалось добиться роста численности от 21 тысячи особей в 2003 году до 2 830 600 особей в 2024 году, - сообщил заместитель руководителя Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Жанибек ЕРСУЛТАНОВ. – Это данные учета предокотной численности, полученные весной этого года, и они более чем вдвое превышают данные периода максимальной численности сайги в период Казахской ССР – 1 200 000 особей.

Ерсултанов отметил, что из года в год наблюдается тенденция к снижению числа фактов браконьерства в отношении сайгаков. Если в 2023 году зарегистрировано 4 факта браконьерства и 3 факта хранения рогов сайгака, то в 2024 году выявлено два факта хранения рогов. Для сравнения, в 2019 году было зарегистрировано 9 фактов браконьерства.

- Акция дает свои плоды, потому что все задействованные в ней органы функционируют в усиленном режиме, работают мобильные группы,- сказал начальник природоохранной полиции ДП Костанайской области Газрет АЛИМГАЗИН. - Если приводить пример, то во втором этапе 2023 года был задержан гражданин Узбекистана, который транзитом через территорию Костанайской области перевозил 800 рогов сайги. Ущерб государству составил около 2 млрд тенге, он сужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и уже отбывает наказание. В первом этапе 2024 года на территории района Беимбета Майлина был задержан местный житель, занимавшийся незаконной охотой, у которого изъяли незарегистрированное оружие и 8 рогов сайги. Материал по данному факту находится в производстве.

Алимгазин добавил, что сейчас все готово к проведению акции, "работа будет проводиться серьезная и всем, кто склонен заниматься незаконной охотой, следует задуматься о своих действиях и их последствиях".

Фото РСК