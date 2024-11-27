31- летний костанаец, проведя время в кафе с друзьями, проходил мимо здания, увидел своё отражение в зеркальном стекле и умышленно разбил его. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения полицейского центра оперативного управления.

Скриншот видео пресс-службы ДП

Самокритичный житель Костаная был задержан уже по месту жительства, поэтому, по информации пресс-службы департамента полиции, проводить освидетельствование на степень алкогольного опьянения не имело смысла – задержанный мог утверждать, что алкогольные напитки он употребил, уже будучи дома. Сотруднику полиции задержанный сообщил: причиной поступка стало то, что отражение в зеркале вызвало у него неприязнь.

Полицейские поместили виновника инцидента в камеру временного задержания до суда, который назначил ему штраф в 185 тысяч тенге за повреждение государственного имущества.

Также нарушитель компенсировал ущерб, выплатив 80 тысяч тенге организации, которой принадлежало стекло. Итого - 265 тысяч тенге за минутный порыв.

Справка «НГ»: как утверждают психологи, самовосприятие – комплексный процесс, в котором отражение в зеркале – метафора самопознания; причиной негативного отношения к собственному отражению могут стать нестандартные ожидания, общественные стандарты красоты, изменения во внешности, и очень часто (что в данном случае подтверждается обстоятельствами задержания и деталями видео) – эмоциональное состояние, вызванное употреблением алкоголя.