Уголовное дело в отношении главного тренера Костанайской области по шорт-треку Николая ФЕДОРЕНКО продолжают рассматривать в суде № 2 Костаная.

Он обвиняется в том, что присваивал деньги, которые выделялись на поездки спортсменов на соревнования. Часть спортсменов, которые значились в списке, давно закончили карьеру и вообще никуда не выезжали, другим он не выдавал суточные. Общая сумма хищений составила 5 981 724 тенге. Эту сумму бюджетных средств Федоренко вовлек в незаконный оборот, положив на депозит и получил с них вознаграждение в размере 613 195 тенге. Итого общая сумма хищений вместе с незаконно полученным вознаграждением составила 6 594 919 тенге. На прошлом судебном заседании адвокат подсудимого заявил, что эту сумму Федоренко полностью погасил. В связи с эти управление физической культуры и спорта Костанайской области, которое выступает в качестве потерпевшей стороны, отозвало свой гражданский иск.

26-го и 27 ноября допрашивали свидетелей. Онлайн допросили 18-летнего Владислава БАТРАКОВА. Он закончил спортивную карьеру в 2021 году, но значился в списках спортсменов, которые выезжали в Астану с 2022 по 2024 годы.

- Я не выезжал на соревнования ни в Астану, ни в другие города, начиная с 2022 года, - пояснил Батраков. - Я не знаю, как я оказался в списке и кто их формирует.

Второй спортсмен, АБДУЛИН, сообщил суду, что ездил на соревнования с двумя разными тренерами: Ильей Афанасьевым и Николаем Федоренко.

- До 2024 года я получал деньги на питание и проживание, когда ездил с Афанасьевым. Билеты на поезд он покупал сам, - сообщил свидетель.

- А Федоренко платил вам или покупал еду? - спросила прокурор Бакытгуль ТУГАМБАЕВА.

Спортсмен ответил отрицательно и добавил, что в 2023 году не ездил на соревнования, хотя его фамилия есть в списке командированных.

Государственный обвинитель также обратила внимание на то, что в деле имеются данные о секретных мероприятиях досудебной проверки, которые судья должна единолично рассмотреть в совещательной комнате.

- Что касается этих секретных данных. Они настолько секретны, что есть в материалах дела. Речь идет о предоставлении сведений по биллингу номеров телефонов спортсменов, выезжавших и не выезжавших на соревнования, - уточнил адвокат подсудимого Михаил ЩУР. - Теперь обратимся к тому 5 уголовного дела, где все санкционирования постановления о проведении как негласных следственных действий, так и оперативных мероприятий до регистрации дела в ЕРДР. В отношении спортсменов нет ни одного постановления о санкции прокурора по проведению оперативных мероприятий. Здесь вообще вопрос стоит о незаконном сборе и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Потом они это скрывают, понимают, скорее всего, что они делают. И делают выводы, что спортсмены отсутствовали на сборах. А каким образом это перепроверить?

При допросе несовершеннолетнего спортсмена, который провели при участии его матери, выяснилось, что они точно не помнят, был ли этот свидетель на соревнованиях в октябре 2022 года:

- При допросе нам сказали, что телефон был в Рудном, значит, мы не могли там быть.

После допроса Михаил Щур вновь обратил на это внимание.

- Допрос свидетеля подтверждает, что в отношении всех спортсменов проводились оперативные мероприятия, на которых нет санкции в деле. То есть, им говорили: «Ваш телефон был в Рудном, значит, вы не были на соревнованиях». Таким образом вводили их в заблуждение, и они давали нужные сведения. В итоге допрос строится на основе предъявленных данных. Спортсмен не помнит, был или не был, но в виду того, что его внимание отвлекли на то, что «ты явно не был, потому что телефон твой был в Рудном», он, исходя из этого, строит свои показания. Это уже подстройка под определенные обстоятельства.

Второй адвокат подсудимого Радик ВАЛИЕВ подал ходатайство о снятии ареста со счетов Федоренко, на которых лежит более 12 млн тенге.

- Арест накладывался в связи с тем, что подсудимый нанес ущерб государству, но на данный момент ущерб полностью погашен, гражданский иск потерпевшей стороны отозван. Нет смысла в этом аресте, поэтому прошу его снять, - сказал адвокат.

- Считаю это ходатайство преждевременным, - совещаясь на месте, постановила судья Анара ШАЙМУРУНОВА.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ