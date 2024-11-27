Хозяйка автомобиля подала иск в Рудненский городской суд на управляющую платной стоянкой. В иске отказали, теперь она оспаривает решение в Костанайском областном суде.

Обязан ли управляющий платной стоянки защищать машину от порчи и, если не сумел, компенсировать ущерб? Нужно ли заключать для этого письменный договор или обязанности появляются в момент передачи машины на хранение? Какая практика принята в городах Казахстана? Эти вопросы обсуждали стороны сегодня, 27 ноября.

Согласно материалам дела, 12 мая 2024 года Анна Кучай оставила свой Chery Tiggo на платной автостоянке в Рудном, которой управляет Факия Хамитова. 1 июля Кучай вернулась в город и обнаружила на автомобиле царапины от дверей до фар. Кроме того, были пробиты колёса. Оценщик установил: машина утратила товарную стоимость на 444 100 тенге, а ущерб составил 1 592 589 тенге. Эти деньги плюс 185 тысяч за работу оценщика и 150 тысяч за услуги юриста просила взыскать с Хамитовой Анна Кучай в Рудненском городском суде.

Обосновала позицию нормой Гражданского кодекса РК о договоре хранения: "Договор признаётся заключённым с момента передачи вещи на хранение. Хранитель обязан принять все необходимые меры для обеспечения сохранности вещи, вещь должна быть возвращена в том состоянии, в котором она была принята. Хранитель освобождается от ответственности за несохранность вещи лишь в случаях, когда повреждения вызваны непреодолимой силой либо свойствами самой вещи, либо умыслом или грубой неосторожностью владельца".

Хамитова, в свою очередь, настаивала, что между ней и Кучай не возникали правоотношения по хранению, поскольку письменный договорне заключался. Утверждала, что представляет клиентам парковочное место, что в обязанности работника входит только получение оплаты за место и его контроль по номеру автомашины, а в её штате отсутствуют хранители и охранники.

Рудненский суд отказал в иске и постановил взыскать с истца 200 000 тенге в пользу Хамитовой за услуги юриста. Цитата из постановления: "Договор хранения должен быть заключён в письменной форме, за исключением сдачи вещей на краткосрочное хранение в камеры хранения и гардеробы вокзалов, аэропортов, учреждений, предприятий, театров, музеев, стадионов, столовых и т.п. Правоотношения по долгосрочному хранению возникают только путём заключения письменного договора. Платная стоянка не является камерой хранения или гардеробной. Истцом не представлены вышеуказанные письменные доказательства. Записи в тетради подтверждают только факт внесения оплаты, которая не является основанием для возникновения правоотношений по хранению".

Анна Кучай подала апелляционную жалобу.

Табличка на стоянке Хамитовой

Маркеры ответственности

- На двери сторожки стоянки имеется табличка "За транспорт, оставленный в долг, ответственности не несём". То есть,. согласно данной вывеске, ответственность владелец стоянки всё-таки несет, но при условии платы за услуги стоянки, - убеждал коллегию облсуда представитель истца Олег ЗАХВАТАЕВ. - На двери сторожки автостоянки табличка "Цены за стоянку", то есть определена услуга "Стоянка", а не услуга "Сдача земельного участка в аренду", как утверждает ответчик. На двери сторожки табличка "Сотрудники стоянки не несут ответственность за оставленные в салоне вещи. За машины, находящиеся за территорией стоянки, сотрудники ответственность не несут". Данное объявление формирует мнение потребителей, что автомобиль сдаётся на хранение, и за него несёт ответственность владелец стоянки. Из данного объявления следует, что владелец стоянки не несёт ответственность лишь за вещи, оставленные в салоне автомобиля и если автомобиль оставлен потребителем за огороженной территорией стоянки.

Олег Захватаев (справа) / кадр онлайн-заседания

"Аналогия закона"

В Рудном не утверждены нормы хранения автомобилей, но у мегаполисов на этот счёт правила есть. Захватаев доказывает, что их практика пригодна и для стоянки Хамитовой:

- В Алматы утверждено, что круглосуточные и дневные охраняемые автопарковки оснащаются средствами защиты автомашин (навесы, раздельные боксы и прочее) и осветительными приборами, обеспечивающими контроль за автотранспортом в тёмное время суток. Территория автопарковки имеет ограждение высотой не менее 2 м, исключающее возможность проникновения посторонних лиц. Въезд на территорию автопарковки оборудуется шлагбаумом или воротами. Так, автостоянка ответчика подпадает под указанные требования: имеет сторожку, шлагбаум, ограждение по периметру, видеонаблюдение, таблички об установленных камерах, прожектор, что так же формирует мнение потребителя, что автомобиль сдаётся на хранение и за него несёт ответственность владелец автостоянки.

Шлагбаум на стоянке Хамитовой

- Когда отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствуют применимые к ним обычаи, к таким отношениям, поскольку это не противоречит их существу, применяются нормы гражданского законодательства, регулирующие сходные отношения - аналогия закона, - отметил юрист.

- Ссылку на Алматы считаем несостоятельной, она территориально не имеет юрисдикции на территории Рудного, - заявила представитель Хамитовой Виктория КУРОЧКИНА.

Захватаев убеждён, что обязанности по сохранности машины у Хамитовой в тот день все-таки возникли:

- Согласно ст. 770 ГК РК, хранитель, осуществляющий хранение в силу своей предпринимательской деятельности, не вправе отказать в принятии вещи на хранение при наличии технических возможностей, если иное не установлено законодательными актами. В таких случаях договоры хранения признаются публичными. Таким образом считаю, что договор хранения бы заключён, и ответчик обязан нести ответственность перед потребителями.

- Мы согласны с мнением суда первой инстанции, что должен быть заключён письменный договор, - заявила представитель Хамитовой. - Хранитель обязан вернуть вещь в том виде, в котором она поступила на хранение. На сегодня не установлено, в каком состоянии транспортное средство было передано на стоянку. Имеющееся в материалах дела видео, которое сделано утром возле дома истца, не доказывает, что в этом виде машина приехала на стоянку после обеда.

Коллегия предложила сторонам договориться вне суда с судьёй-медиатором. Стороны согласились. Рассмотрение дела приостановили на 10 рабочих дней.

Фото и видео предоставлены Олегом Захватаевым