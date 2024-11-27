Перед приездом президента РФ Владимира Путина в Астану в газете "Известия" вышла статья главы государства Касым-Жомарта Токаева "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнёрства". Текст статьи также опубликовала пресс-служба Акорды.

Фото akorda.kz

В статье Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы, передает Informburo.kz.

"Наше стратегическое партнёрство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также на общей ответственности за будущее двух народов. Наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне", – подчеркнул президент Казахстана.

Он добавил, что во время визита Владимира Путина в Казахстан предстоит обсудить сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Планируется затронуть тему и геополитики.

"Планируем также "обговорить" дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями о мировой ситуации, которая, к сожалению, стала критической по своей напряжённости", – говорится в статье.

По словам президента, важным пунктом программы визита станет совместное участие глав государств в работе XX Форума межрегионального сотрудничества.

"Мы, в Казахстане, всегда помним, что наши страны объединяет самая протяжённая в мире сухопутная граница. На наш взгляд, это граница вечной дружбы и подлинного добрососедства. Крайне важно и то, что в приграничных регионах с обеих сторон проживают около 32 млн человек. Регионы двух стран вносят значительную лепту в укрепление наших межгосударственных отношений", – отметил Токаев.

Он выразил уверенность, что предстоящий визит придаст мощный импульс инвестиционному и торговому взаимодействию, будет способствовать запуску новых совместных проектов на благо граждан двух государств.

В статье глава государства констатировал, что текущий год стал весьма продуктивным в двустороннем взаимодействии с Россией.

"При этом мы имеем большой задел на 2025 год, в течение которого предстоит реализовать большое количество совместных инициатив и проектов. Считаю, что вместе мы способны воплотить в жизнь самые смелые замыслы, отвечающие нашим коренным интересам. Что касается нашей страны, то мы были и остаёмся надёжным стратегическим партнёром и союзником России в этот наполненный конфликтами и катаклизмами сложный период истории", – отметил глава государства.

Одновременно со статьей Токаева в издании "Казахстанская правда" вышла статья Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее". Президент РФ также отметил, что Казахстан является для них крупнейшим экономическим партнером.

"Наши государства выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, в рамках которого мы работаем над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняем регуляторные и торговые барьеры, развиваем общую транспортно-логистическую инфраструктуру. Все это позволяет выстраивать эффективное сотрудничество по самым разным отраслям экономики и приносит нашим странам ощутимую выгоду", - приводит издание слова Путина.

Президент России отметил, что практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает «Росатом».

"Российская Госкорпорация, располагающая уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов компетенциями и техническими решениями, готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной", - заявил Владимир Путин.

Глава РФ подчеркнул, что они поддерживают строительство новых русскоязычных школ в Казахстане.

"Рассчитываем, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорде, Таразе и Туркестане. И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Меж­дународной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударст­венного и межнационального общения", - заключил Путин.

Об открытии российских школ и поддержке русского языка в целом написал и Токаев:

"В наших планах – открытие российских школ в южных регионах нашей страны. В свою очередь, рассчитываем на учреждение казахстанских школ в приграничных с Казахстаном городах России. Наша страна стала инициатором создания Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ. Организация будет заниматься развитием сотрудничества между странами Содружества по вопросам поддержки и продвижения русского языка. Убежден, это будет способствовать укреплению дружбы, добрососедства, межэтнического согласия, взаимопонимания и доверия между нашими народами", - подчеркнул Токаев.