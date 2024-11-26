С размахом отпраздновать день рождения решил житель ЖК "Марсель" 25 ноября. Вот только выбрал он для этого не самое удачное время. Салют в 20 метрах от жилого дома, бурные поздравления и сработавшие сигнализации на автомобилях в полночь разбудили соседей. В итоге охранник жилого комплекса вызвал полицию.

Кадр из записи камер видеонаблюдения

- По факту нарушения тишины виновное лицо привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере 5 МРП (18 460 тенге), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По закону в Казахстане нельзя шуметь в ночное время. Для жителей многоквартирных домов ночное время наступает в 22.00 и продолжается до 09.00, в выходные и праздничные дни - с 23.00 до 10.00. В этот период запрещается проведение ремонтных работ и различных шумных мероприятий.