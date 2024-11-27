Первым официальным стартом в зимнем сезоне-2024/2025 для казахстанских лыжников стал прошедший в Щучинске, в Национальном центре лыжного спорта, первый этап Кубка Восточной Европы.

Победитель первого этапа Кубка Восточной Европы Виталий Пухкало на дистанции 10 км свободным ходом / Фото instagram.com/skicenter_life

Победители этих стартов разыгрывали дополнительные квоты на этапы Кубка мира, в которых уже заработали право участвовать члены национальной сборной Казахстана, в том числе и два костанайских лыжника: мастер спорта международного класса Владислав Ковалев и мастер спорта РК Наиль Башмаков.

Как отметил один из тренеров сборной Казахстана, костанаец Виктор ЗАВЯЛОВ, предстоящий сезон насыщен стартами самого высокого уровня:

- Кроме этапов Кубка мира, которые пройдут в семи странах и на которых будут разыгрываться очки для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года, для сборной Казахстана самым ответственным стартом сезона будет зимняя Азиада, которая не проводилась уже с 2017 года. И с 7 по 14 февраля в Китае, в городе Харбине пройдут IX зимние Азиатские игры. Дополнительный отбор на эти Игры пройдет среди казахстанских лыжников с 15 по 20 января. Также с 13 по 23 января в Италии пройдет XXXII Всемирная зимняя Универсиада. И в Италии же, в городе Скильпарио с 3 по 9 февраля пройдет чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет). Ну а главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет в Норвегии, в городе Тронхейме с 28 февраля по 9 марта, где будут разыграны 12 комплектов медалей.

В программу I этапа Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам входили спринт классическим ходом на 1,2 км, гонка классическим ходом на 10 км и гонка свободным ходом на 10 км.





Виталий Пухкало с медалью в честь 30-летия Национального Олимпийского комитета / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

Успешно выступил на всех трех дистанциях среди мужчин гонщик из Костанайской области участник двух зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) и 2022 года в Пекине (Китай) мастер спорта международного класса Виталий Пухкало, награжденный накануне соревнований медалью в честь 30-летия Национального Олимпийского комитета. В спринте он занял третье место, а в обеих 10-километровых гонках стал победителем, показав в классической гонке результат 28 мин. 47,9 сек. и в гонке свободным ходом - 24.23,1. Одержав таким образом общую победу на этапе Кубка Восточной Европы, Виталий Пухкало присоединился к сборной Казахстана, которая 29 ноября начнет свои выступления в этапах кубка мира в Финляндии в городе Рука.

Лаура Киныбаева (в центре) победитель гонки свободным ходом / Фото instagram.com/skicenter_life

Одну победу на этапе Кубка Восточной Европы одержала костанайская лыжница Лаура Киныбаева, выиграв гонку свободным ходом на 10 км с результатом 29.17,2. А заняв еще четвертое место в классической гонке и став пятой в спринте Киныбаева завоевала право на участие во Всемирной зимней Универсиаде.

На дистанции Анастасия Ротова / Фото instagram.com/skicenter_life

Также в Универсиаде примет участие и рудничанка Анастасия Ротова, занявшая шестые места в обеих гонках на 10 км.

Второй и третий этапы Кубка Восточной Европы пройдут также в Щучинске 20-25 декабря и 15-21 января соответственно. В программы обоих этапов будут входить спринт на 1,5 км классическим ходом и гонка на 10 км свободным ходом. Кроме этого, на втором этапе пройдет масс-старт на 20 км классическим ходом, а на третьем - скиатлон на 20 км. И на втором этапе пройдут старты среди юниоров и юниорок на таких же дистанциях.