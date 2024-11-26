10 ноября завершился чемпионат области среди учащихся до 18 лет. Следом, с 16 по 24 ноября, в рамках ежегодного республиканского чемпионата, за доски садились взрослые.

У школьников в первенстве состязались 104 участника, взрослые спортсмены сражались за первые места менее представительным составом - 31 участник у мужчин и 10 у женщин. Шахматисты прибыли из пяти регионов: Костаная, Рудного, Житикары, Мендыгаринского и Костанайского (Тобыл) районов.

У мужчин лидерство у Хантенири ЖАППАРА (8 очков), серебро взял Аян УМАРКАНОВ (7½), бронза у Евгения МЕТЕЛЕНО (7). Среди женщин первой стала Зейнеп ЖАППАР с 8 очками, второе и третье места у Ирины МАРТЫНОВОЙ (7½) и Рабии ЖАППАР (5½).

- Мы подводим итоги шахматного года, смотрим вперёд и планируем задел на год грядущий, - говорит исполнительный директор Федерации шахмат Костанайской области Павел РУСАНОВ, - и нам бы хотелось, чтобы областной чемпионат не состоял по преимуществу лишь из костанайских шахматистов, нужно расширять географию участия. В некоторых районах нужно воссоздать шахматные ячейки и кружки. Наша федерация прикладывает к этому усилия, мы посещаем районы, коммуницируем с местной властью. Их представители ждут и готовы приложить усилия, но главный вопрос - в районных тренерских кадрах. У них нет стимула работать на селе, и это проблема всей федерации.

Как стало известно "НГ", глава казахстанской федерации Тимур Турлов выступил с инициативой принять новую стратегию развития шахмат в стране. Один из пунктов разрабатываемого документа – улучшение финансирования сельских филиалов. В январе документ должен увидеть свет.

Фото Игоря НИДЕРЕРА