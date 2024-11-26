В Талдыкоргане (Алматинская область) прошел лично-командный чемпионат РК по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин.

На помосте Алексей Чуркин / Фото instagram.com/wf_rk

В соревнованиях приняли участие 212 атлетов (136 мужчин и 76 женщин) из 17 регионов республики. Как отметил на открытии чемпионата вице-президент республиканской федерации тяжелой атлетики Гаджи Гаджиев, по его итогам тренерский штаб сборной планирует отобрать сильнейших и перспективных спортсменов на предстоящий сезон.

Женская сборная Костанайской области заняла первое место в командном зачете.

В весовой категории до 45 кг три серебряные медали завоевала Ирина Чумак, набравшая в сумме 105 кг и показавшая вторые результаты в обоих упражнениях, вырвав штангу весом 45 кг и толкнув 60 кг.

Также серебряным призером по сумме двух упражнений стала Зинаида Захарченко, выступавшая в весовой категории до 76 кг. Второе место принесли ей набранные в сумме двух упражнений 174 кг. Кроме этого она показала второй результат в толчке - 99 кг и третий результат в рывке - 75 кг.

Бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг с результатом 120 кг в сумме двух упражнений завоевала Виктория Мурашкина, ставшая бронзовым призером еще и в толчке - 70 кг.

Выступавшая в весовой категории до 55 кг Виолетта Какалова стала бронзовым призером в толчке, а Изабель Малхасян завоевала медаль такого же достоинства в рывке в весовой категории до 64 кг.

А выступавшая в весовой категории до 71 кг Виктория Захарченко выполнила норматив мастера спорта РК.

На счету мужской сборной Костанайской области успешные выступление в двух весовых категориях - до 89 кг и до 96 кг. При этом от нашей области в обеих категориях на пьедестал поднимались по два атлета.

В весовой категории до 89 кг бронзовый призер чемпионата мира 2022 года в Боготе (Колумбия) Алексей Чуркин уступил лишь бронзовому призеру Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Денису Уланову из Восточно-Казахстанской области. Причем в обоих упражнениях разница в результатах составила всего 1 кг. Чуркин вырвал штангу весом 155 кг, показал в толчке 190 кг и набрал в сумме 345 кг.

Вячеслав Корщиков: штанга над головой / Фото instagram.com/wf_rk

А третьи результаты в сумме, рывке и толчке показал в этой весовой категории еще один костанаец Вячеслав Корщиков - 328 кг (рывок - 153 кг, толчок - 175 кг).

В весовой категории до 96 кг не было равных Денису Полубояринову, набравшему в сумме двух упражнений 370 кг. Этот результат смог превзойти лишь один участник чемпионата Казахстана Андас Самарканов из Жетысуской области, выступавший в самой тяжелой весовой категории (свыше 109 кг) - 381 кг. А результат Полубояринова в рывке, равный 165 кг, так и остался никем не превзойденным на чемпионате. Еще одну золотую медаль наш атлет завоевал, толкнув 205-килограммовую штангу. Кстати, и этот результат превзошел только Самарканов.

Денис Полубояринов: вес взят / Фото instagram.com/wf_rk

В этой же весовой категории третье место в сумме двух упражнений занял Егор Шерер, набравший 340 кг и показавший второй результат в рывке - 160 кг и третий результат в толчке - 180 кг.

Подход к штанге выполняет Егор Шерер / Фото instagram.com/wf_rk

В ходе чемпионата Кирилл Журавлев, выступавший в весовой категории до 67 кг, выполнил норматив мастера спорта РК.

Завершившийся чемпионат также стал своеобразным контрольным стартом для сборной Казахстана, с середины сентября ведущей подготовку к чемпионату мира, который пройдет в столице Бахрейна городе Манама с 6 по 15 декабря. Команда, в составе которой готовятся к чемпионату мира и два костанайских атлета - мастер спорта международного класса Алексей Чуркин и Денис Полубояринов, провела четыре сбора на тренировочной базе в Шымкенте и спортивно-оздоровительном комплексе «Акбулак» Алматинской области.

Главный тренер мужской сборной Казахстана Даурен БЕКМУХАНБЕТОВ отметил, что на прошлом мировом первенстве казахстанская команда выступила не в полном составе и осталась без наград:

- Причиной тому стало отстранение многих лидеров в связи с нарушением допинговых правил. Здесь важно отметить, что запрещенные препараты были найдены в пробах лидеров после чемпионата Азии-2023. Далее последовало длительное расследование, которое показало, что в организм тяжелоатлетов они попали через спортивное питание, приобретенное в США. Таким образом удалось доказать ненамеренное использование запрещенных препаратов. Однако из-за этой истории отстраненные спортсмены были вынуждены пропустить многие важные турниры. К этому чемпионату мира подготовка прошла по плану. Наши спортсмены настроены на битву за медали. Мы также планируем участвовать в борьбе за общекомандное место. И задачи перед сборной стоят максимальные. Мы уверены в силе команды и настроены на успешное выступление на чемпионате мира. И сразу после чемпионата Казахстана сборная отправится в Бахрейн, где проведет учебно-тренировочный сбор, который даст спортсменам возможность адаптироваться к климату, обстановке и питанию на месте, что важно для успешного выступления. Мы хотим, чтобы ребята прошли акклиматизацию как можно плавней.

В чемпионате Казахстана и Алексей Чуркин, и Денис Полубояринов выступали в более тяжелых для себя весовых категориях, а на чемпионате мира они будут защищать честь Казахстана в категориях до 81 кг и до 89 кг соответственно.