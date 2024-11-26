Митинги против поправок, которые депутаты мажилиса предлагают внести в Закон "Об ответственном обращение с животным", провели в воскресенье, 24 ноября, во многих городах Казахстана. В Костанае его провела в парке Победы основательница фонда "Сердце чистейшей породы" Людмила БЕРЕСТОВА.

Она пояснила "НГ", что проблем с получением разрешения в акимате не было. На место проведение митинга пришел и руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас Дуйсеков.

Как отмечает Берестова, закон был принят 30 декабря 2021 года, но за три года не было обеспечено исполнение ни одного прописанного в нем пункта.

- Ни защиты животных от жестокого обращения, ни обязательной постановки всех животных на учёт, ни просвещения и воспитания населения в области ответственного обращения с животными, ни обязательства стерилизации владельцами своих питомцев, ни соблюдения требований по содержанию животных в соответствии с их видовыми биологическими и индивидуальными потребностями, - перечисляет организатор митинга. - И вот через три года депутаты мажилиса во главе с Едилом Жанбыршиным объявили этот закон неэффективным. И предложили внести поправки, которые фактически аннулируют действия подписанного ранее президентом закона и в корне меняют подход к решению проблемы регулирования численности уличных животных. Что предлагают депутаты… Массовые убийства животных вместо гуманного регулирования численности. Отказ от вакцинации, стерилизации бездомных животных за счёт бюджета. Легализация сдачи животных в пункты отлова, что ещё более снизит уровень ответственности владельцев животных. Все эти поправки как будто методически подобраны так, чтобы как можно более жестоко расправляться с животными.

Людмила Берестова подчеркивает, что перед внесением проекта поправок во многих СМИ муссировалась тема опасности бездомных животных и их нападений и агрессии. Но приведённые в публикациях случае были проверены зоозащитниками и оказались фейками, в том числе факты, которые звучали от инициаторов законопроекта, но это не помешало их дальнейшей работе в составе комиссии.

- Истории бродячих собак их угрозы для жителей специально нагнетаются для того, чтобы привлечь население на свою сторону, - говорит Берестова. - И страх за детей, так усердно провоцируемый подобными статьями, можно понять, родители легко поддаются на подобные приемы. Но стоит немного подумать и станет совершенно ясно, что зоозащитники, пропагандирующие гуманные методы, беспокоятся о детях, об их настоящем и будущем гораздо больше. Тотальная жестокость, проявляемая к живым существам, влияет на формирующуюся детскую психику. Не бывает так, что человек, способный на убийство животного, проявляет себя социально ориентированным, добрым, гуманным. Формируется общество без моральных границ. Снова годами собаки будут умирать в муках и терпение людей может лопнуть, что чревато социальным недовольствами и взрывами. Зоозащитники же требует следования тем программам, которые уже зарекомендовали себя и показали свою эффективность во многих странах мира. Основными пунктами этих программ являются контроль численности и тотальная стерилизация животных.

По оценке Берестовой, попытка провести программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в естественную среду обитания) в Костанае провалилась, как и во всём Казахстане.

- По той же причине, по которой в стране проваливаются все программы, - считает она. - Деньги взяли, но сделать не смогли или не захотели. Один из депутатов при обсуждении вопроса стерилизации поставил под сомнение гуманность этого метода, произнеся фразу: "Я хочу тоже размножаться, все хотят размножаться". Мне хотелось бы задать ему встречный вопрос: "Хочет ли он размножаться так, чтобы в его семье пополнялось каждый год в среднем на 12 детей? Хочет ли он, чтобы 10 его детей из 12-ти погибли мучительной смертью от отстрела ядом, рук живодёров или попав под машину, а остальные двое бродили измученные голодные в жару и мороз в поисках пропитания, получая пинки и издевательства от другого размножающегося биологического вида?". Все эти разговоры про менталитет и про то, что программы гуманного регулирования численности не для нас, не имеют под собой почвы. Потому что научили же людей пользоваться ремнями безопасности, хотя тоже говорили про менталитет. Ввели систему штрафов, строгий контроль и мгновенно закрыли этот вопрос - все начали пристёгиваться.

Берестова считает, что силами одних защитников эту проблему не решить. Простые люди, сочувствующие животным, проделывают колоссальную работу, тратя при этом часть своих доходов, часто отказывая себе в самых насущных вещах, лечат, прививают, кастрируют по возможности. Нужно активное участие и слаженная работа государственных органов, СМИ и организаций образования.

- Даже если построить 100 приютов в среднем на 150 собак, то через максимум два года при нынешнем состоянии бесконтрольного размножения они полностью укомплектуются, - отмечает зоозащитник. - Проблему нужно решать комплексно, чтобы она быстрее принесла свои плоды, в том числе нагрузки на бюджет.

Ирина и Юлия - заводчики животных и неравнодушные жители Костаная. Девушки сначала просто собирали бродячих животных, кто-то подбрасывал. Всех животных кормят, лечат, обязательно стерилизуют, выращивают щенков, определяют их и отлеживают дальнейшую судьбу.

- Пришли на митинг, чтобы выразить свое мнение в защиту бездомных животных, - говорит Ирина. - Мы не поддерживаем принятие поправок. Мы за гуманные меры. А также поддерживаем прошение в создании приютов для животных и поддержке существующих частных приютов. Мы за заботливое отношение к животным, чтобы это видели наши дети, а не ту жестокость, которая сейчас демонстрируется на улицах нашего города.

- Я считаю гуманным способом регулирования численности бродячих животных стерилизацию, - сказал хирург ветклиники "Догма" Адильхан СЕРИКБАЕВ. - Исчезает тяга к самкам. Значит, прооперированное животное исключается из числа конкурентов - драться с ним другие самцы не будут. Прекращение выработки половых гормонов делает животное более осторожным, оно лишний раз не попадет в неприятную ситуацию. Уличные кошки еще не все стерилизованы, это значит, что кот за год может дать жизнь, как минимум, 32-48 котятам, которые пополнят ряды бездомных. Также стерилизация минимизирует риски возникновения онкологических заболеваний.

На митинге присутствовали люди разного возраста, у каждого была своя история помощи животным. Говорили и о том, что нужно провести опрос населения - быть стерилизации или отстрелу.

Все разговоры прекратились в 13 часов, так как пора было заканчивать митинг. Люди начали расходиться, а Людмила Берестова поехала снова спасать щенков, о которых ей только что сообщили по телефону.

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