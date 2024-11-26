Мошенники обещают россиянам оформление гражданства Казахстана
26 ноября 2024, 10:37 | Криминал
Мошенники предлагают россиянам услуги по консультированию, сбору и оформлению документов для получения миграционных услуг и гражданства, предупредили в МВД Казахстана. Сделать они это предлагают за 6 500 евро (около 3,4 млн тенге), передает Informburo.kz.
Мошенническая реклама / Скриншот от МВД РК
Правоохранители просят не вестись на такого рода объявления.
"Необходимо отметить, что данные фирмы ни гражданство, ни документы, удостоверяющие личность, не выдают. МВД предупреждает о возможных случаях мошенничества через интернет в этой сфере", – говорится в сообщении ведомства.
В МВД напомнили, что для получения гражданства необходимо лично обращаться в органы внутренних дел. Подавать документы по доверенности или через третьих лиц запрещено.
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