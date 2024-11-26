Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал планы по строительству еще одного нефтеперерабатывающего завода, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Он также назвал место, где, предварительно, может появиться еще один НПЗ.

"В планах есть строительство четвертого НПЗ после 2030 года. Понятно, на окончательное решение по строительству НПЗ будут влиять предварительные факторы. Темпы электрификации транспорта, темпы потребления, наши экспортные возможности – мы планируем часть продукции продавать на экспорт. Это будет не просто НПЗ, это будет целый газохимический комплекс. Предварительная площадка – это Западный Казахстан", - сказал Саткалиев на брифинге в Мажилисе.

Напомним, еще в 2018 году, будучи тогда министром энергетики Канат Бозумбаев, прокомментировал планы строительства четвертого в Казахстане нефтеперерабатывающего завода. В тот период в кулуарах заседания правительства он сообщил о планах начать строительство НПЗ в 2019 году.

"Для следующего этапа по проработке вариантов строительства нового НПЗ и финансирования, сроков переговоров с потенциальными инвесторами создана новая рабочая группа. Рабочей группой будет выработана соответствующая дорожная карта, которую мы планируем представить на утверждение МВК в четверг", - отметил ранее Канат Бозумбаев.