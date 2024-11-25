По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 ноября на всей территории области будет малооблачно, без осадков, утром и вечером на юге и востоке - туман. В среду, 27 ноября, осадков не так же ожидается, а туман в ночные и утренние часы прогнозируется на севере и юге.

Фото Олега ПАКА

- Во вторник ночью будет 9-14, на юге - 6 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём прогнозируем -1...-6°С, на юге до 3 градусов выше нуля. В среду ночью термометры покажут -8...-13°С, на востоке -18°С. Днём по всей области будут только отрицательные температуры: -5...-10°С, на юге -2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -9...-11°С, днём -1...-3°С. В среду: ночью -11...-13°С, днём -5...-7°С.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток ожидается восточный ветер скоростью 7-12 м/с по области и 5-10 м/с в Костанае.