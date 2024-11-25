Уголовное дело в отношении председателя Комитета государственной инспекции Министерства сельского хозяйства РК Дархана АБДИКАРИМОВА и директора ТОО "Агро-Сектор" Сакена ОСПАНОВА рассматривают в суде №2 Костаная.

Дархан Абдикаримов

Согласно материалам дела, в июне 2024 года при заключении договора на покупку пестицидов для обработки полей от нашествия саранчи Абдикаримов потребовал от директора ТОО "Агро-Сектор" 5% от суммы тендера. Сумма госзакупки равнялась 78 млн тенге, 4,4 млн тенге из которых и получил председатель комитета.

Сакен Оспанов

В 2024 году на борьбу с саранчой Минсельхоз выделил 4,3 млрд тенге. Но этих денег не хватило, и по протокольному поручению правительства выделили еще 3,9 млрд тенге из резерва. Деньги предназначались для заключения договоров с компаниями из одного источника, так как нужно было быстрее решать проблему.

- Абдикаримов был осведомлен о выделении средств из резерва правительства и о том, что их можно осваивать путем заключения договоров из одного источника, поэтому задался преступной целью на хищение этих средств, - зачитала 25 ноября обвинительное заключение прокурор Марьям СУЛЕЙМЕНОВА. - Он договорился со своим давним знакомым Оспановым о заключении договора. За положительное решение по договору попросил взятку в размере 4,4 млн тенге.

По материалам дела, в июне 2024 года Абдикаримов прилетел в Костанай и пошел вместе с Оспановым в детское кафе "Жираф". Там они обговорили условия передачи взятки. Причем Оспанов должен был передать первую сумму в размере 2 млн тенге сразу. В тот же день Оспанов снял со счетом фирмы 2 млн тенге и перевел Абдикаримову. Вторую часть взятки Оспанов передал Абдикаримову в ТРЦ Plaza "в черном пакете под столом".

Так как дело слушается в сокращенном порядке, суд сразу перешел к допросу подсудимых.

Абдикаримов и Оспанов признали вину и попросили не показывать их лица в СМИ. Подробно рассказали, как и где договаривались о передаче взятки.

- Я 20 лет на госслужбе, никогда со мной не было ничего подобного, сейчас вот такое произошло. Да, я предложил Оспанову передать мне 5% от суммы тендера с НДС, - пояснил Дархан Абдикаримов. - Пестициды нужно было срочно закупать. Когда я договорился с Оспановым, то сразу выехал на поля и проверил их качество. Они оказались отличного качества. Конечно, были пестициды еще в двух компаниях, но их нужно было завозить из России, а у Оспанова они были в наличии.

Абдиаримов пояснил, что решение по тендеру зависело от него. Он написал служебную записку вице-министру сельского хозяйства, в которой предложил три компании, с которыми можно заключить договоры из одного источника.

- Кто в итоге принял решения в пользу ТОО "Агро-Сектор"? И по какому критерию выбрали именно эту фирму? - поинтересовался судья Нурлан БЕКИШЕВ.

- Решение принял я. Главный критерий - у Оспанова эти пестициды были в наличии, а угроза была серьезной, - пояснил подсудимый.

Сакен Оспанов тоже начал свои показания с упоминания о том, что стратегическая безопасность страны была под угрозой из-за нашествия саранчи.

- Такое бывает раз в 5 лет примерно, когда саранча идет, - сказал подсудимый. - Нашествие было со стороны Актобе, потом Джангельдинский, Амангельдинский районы, нужно было срочно обрабатывать границы. Я согласился на поставку пестицидов даже без заключения договора, просто по гарантийному письму от Комитета госинспекции Минсельхоза РК.

- Кто предоставил это гарантийное письмо? - спросил судья.

Оспанов ответил, что документ предоставил Абдикаримов. И сообщил, что все, что изложила в обвинительном заключении прокурор, верно. Он согласен со всеми обвинениями.

Так как подсудимые признали вину и даже пытались заключить процессуальное соглашение об этом, дело слушается без допроса свидетелей.

Прения назначены на 29 ноября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ