Привлекался житель Житикары к ответственности за антиобщественное поведение 14 раз. В Костанайской области он не одинок, в затылок дышат граждане, которые за то же самое арестовывались и 9, и 6 раз. Что, кроме такого наказания, к ним применяют?

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По данным полиции, административному аресту с начала 2024 года неоднократно подвергалось около 500 человек, злоупотребляющих спиртным. 342 человека были направлены на принудительное лечение, из них помещены в специальное лечебно-профилактическое учреждение 292.

- Ежегодно мы направляем в СЛПУ около 400 лиц, это численность населения среднего сельского округа, - сказал на брифинге 21 ноября первый заместитель руководителя начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК. - К сожалению, 120 человек помещаются на принудительное лечение повторно.

В связи с этим полиция сейчас ставит перед органами здравоохранения вопрос не только о расширении учреждения либо открытии дополнительного СЛПУ, но и об эффективности лечения.

- Поместить в учреждение - это один вопрос, - сказал спикер, - второй - как там лечат. Нам ведь сама система принудительного лечения досталась с советских, первых постсоветских времен. Методики, подходы остались старыми. Повторю, у 25-30% лиц повторно направляются на принудительное лечение. Надо эффективность повышать.

Алексей Милюк также отметил, что сейчас на принудительное лечение могут быть направлены только «здоровые алкоголики», тогда как у людей, несколько лет злоупотребляющих спиртным, как правило, немало сопутствующих болезней: проблемы с печенью, гипертония и так далее.

- Направить такого больного мы не можем, оставляем с проблемой один на один, - добавил заместитель начальника ДП. - Мы подтягиваем к этой проблеме специалистов здравоохранения, чтобы они дали свое видение: как же все-таки надо изменить систему лечения, чтобы нам потом 260 суток не приходилось содержать людей под административным арестом.