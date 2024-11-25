Эксперт по налогам и налоговой безопасности Дмитрий Казанцев поделился мнением, почему в Казахстане отменили четвертый этап всеобщего декларирования и как даже без него будут контролировать доходы и расходы граждан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Дмитрий Казанцев отметил, что отмена всеобщего декларирования об активах и доходах для четвертой, самой массовой категории граждан, фактически не означает, что никто не будет проверять, платят ли эти граждане налоги. Напротив, оно означает, что вся необходимая информация у налоговых органов и так имеется.

"Президент своим решение фактически сказал: "Мы все про вас и так знаем". Сейчас настолько все оцифровано, цифровизировано, банки передают всю информацию госорганам, что мы можем бороться с теневой экономикой и без всеобщего декларирования доходов. То есть фиктивное ощущение, что ты сдашь отчет и только тогда тебя начнут проверять, - уходит. Я так понимаю, что теперь официально у налоговой развязаны руки, чтобы проверять физических лиц уже с сегодняшнего дня. Так бы им прошлось ждать, когда вступит в силу всеобщее декларирование доходов, физлица сдали бы форму 250 (входная декларация об имеющемся имуществе), а в 2026 году форму 270 (декларация о доходах и приобретаемом имуществе). Налоговые органы условно уже с завтрашнего дня могут сравнить ваши доходы и расходы. Поэтому, как бы в целом хорошо и здорово, что отменили сдачу декларации и не нужно будет мучиться с заполнением отчетов, но, с другой, людям надо понять, что это не освобождает их от уплаты налогов", - отметил эксперт.

По словам Казанцева, если официальная зарплата у вас 85 тысяч тенге, но тратите вы по 350 тысяч тенге в месяц, то скрыть это никак не получится даже без сдачи декларации. Если вы имеете доходы вне заработной платы, то как минимум должны заплатить индивидуальный подоходный налог в 10 процентов.

По словам эксперта, право добровольно сдать декларацию сохранили за гражданами именно для того, чтобы они могли объяснить, почему у налоговой данные об их доходах и расходах не сходятся, и не пришлось отчитываться в налоговой службе. К примеру, если вы получили дорогостоящий подарок. При этом эксперт считает, что самостоятельно сдавать декларации будут единицы граждан, учитывая уровень финансовой грамотности населения и то, как люди относятся к всеобщему декларированию.

"Что касается 270-й формы, то тут также ожидают большие изменения. Сдавать ее нужно будет, но критерии того, кому ее надо сдавать, поменяли. Это либо владельцы 25 процентов акций, либо те, кто совершил покупки от 75 миллионов тенге. Причем больше это также делается, чтобы сверить информацию, которая и так у налоговой есть. По сути, мы просто в декларации пытаемся объяснить, откуда эти доходы взялись", - добавил эксперт.

По поводу публикации отчетов о доходах госслужащих эксперт считает, что это вряд ли поможет эффективно бороться с коррупцией, так как у многих чиновников, имеющих дорогое имущество, есть оправдание, что они занимались бизнесом до того, как устроились на госслужбу.

"В целом не вижу особого смысла публиковать отчеты. Если у акима есть заработок помимо его зарплаты, то, думаю, налоговые органы с этим и так разберутся", - добавил эксперт.

Напомним, ранее правительство Казахстана приняло решение освободить от всеобщего декларирования 8 миллионов граждан. Позднее в Комитете госдоходов (КГД) ответили, какие данные Министерство финансов будет получать от банков второго уровня о казахстанцах, освобожденных от обязательного всеобщего декларирования.