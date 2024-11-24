«Арлан» стал первым клубом, с которым «Горняк» завершил четырехматчевое противостояние в рамках открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Команды перед чемпионатом встречались в Усть-Каменогорске в Ледовом дворце спорта имени Бориса Александрова в финале Кубка РК, в котором рудничане уступили кокшетаусцам со счетом 1:3. А первую двухматчевую серию чемпионата финалисты Кубка РК проводили на льду «Горняк арены» в Рудном. Первый матч завершился тогда за пределами основного времени, и победу в нем в серии послематчевых буллитов одержали хозяева (5:4 Б). А повторный поединок рудичанам не удалось вновь завершить победно (2:3).

Перед второй двухматчевой серией «Арлан» выступил в третьем круге группового раунда Континентального Кубка. Уступив в своей группе на старте в овертайме «Жилине» из Словакии (2:3 ОТ), действующий чемпион Казахстана затем одержал победы над итальянским «Реноном» (2:1) и клубом «Кардифф Девилз» из Великобритании (6:3) и вышел в решающий раунд. А с 16 по 19 января следующего года кокшетаусцы в рамках финального турнира вместе с французским «Греноблем», польским «Катовице» и британским «Кардиффом» разыграют между собой престижный трофей.

Перед вторым очным противостоянием команды в рамках открытого чемпионата провели по 16 матчей, в которых рудничане набрали 18 очков, а кокшетаусцы - на шесть очков больше. В турнирной же таблице «Горняк» занимал седьмую строчку, а «Арлан» находился на четвертом месте.

Первый период первого матча в Кокшетау на льду Дворца спорта «Бурабай» прошел в относительно равной борьбе, в которой гости добились незначительного преимущества в таком показателе, как броски по воротам. За пять секунд до перерыва на их счету было девять бросков, а у «Арлана» - шесть. И эти пять секунд вместили в себя два броска хозяев, после которых был открыт счет. После броска нападающего кокшетаусцев Владимира Боровкова с левого края вратарь «Горняка» Владислав Нурек остановил шайбу, которая настолько «затерялась» в его амуниции, что ее пришлось долго искать. Затем было вбрасывание слева от ворот гостей, бросок по воротам и добивание Дмитрием Пресновым, ставшим автором шайбы, заброшенной в ворота «Горняка» за секунду до окончания первого периода.

Борьбу за шайбу с Денисом Чапоровым ведет Оскар Юлбарисов / Фото pro.ligasy.kz

Во втором периоде счет не изменился, хотя команды были близки к тому, чтобы забросить шайбу в ворота соперника. И в этом игровом отрезке «Горняк» имел преимущество по броскам по воротам. Причем более значительное, чем в первой двадцатиминутке - 14 против 5 у хозяев.

На шестой минуте третьего периода «Горняку» удалось сравнять счет. Сделал это капитан команды Александр Куршук после передачи Валерия Гурина. Но через две минуты Дмитрий Архипов вновь вывел «Арлан» вперед. На 53-й минуте гости провели красивую атаку, завершившуюся выходом к воротам Гурина. Но тому во время броска помешал точно пробить голкипер кокшетаусцев Тимур Мейдер. В результате шайба попала в стойку ворот, а вратарь был наказан за подножку. Однако рудничанам не удалось реализовать большинство.

А вернувшись к игре в полных составах, хозяева могли снять все вопросы о победителе за три с половиной минуты до окончания основного времени после того, как Боровков перехватил шайбу перед воротами рудничан и выкатился один на один с голкипером. Но Нурек в этом эпизоде не дал себя переиграть, отбив шайбу, которую подхватил Владимир Кротов и начал быструю контратаку. Ее поддержали Евгений Степанов и Гурин, на этот раз со второй попытки переигравший голкипера «Арлана» и вновь сравнявший счет.

Матч перешел в овертайм, который результата не принес, а серия буллитов, как и в первом домашнем матче, принесла победу «Горняку» - 3:2 Б (0:1, 0::0, 2:1, 0:0, 1:0). А автором победного броска стал Оскар Юлбарисов.

Во втором мачте уже к восьмой минуте в воротах рудничан, которые защищал в этот день Владислав Тихонов, побывали две шайбы. На 6-й минуте у хозяев отличился Денис Чапоров, а на 8-й - Данил Парамонов. «Горняк» ответил результативной атакой на 13-й минуте. При ее завершении Никита Ляпунов за воротами соперника сделал передачу из правого угла площадки Даниле Барабашу, а тот в касание перевел шайбу к воротам открывшемуся там Даниле Платонову, который также в касание переиграл голкипера хозяев Сергея Кудрявцева. До окончания периода «Горняк» дважды получал численное преимущество, но воспользоваться этим не сумел. Более того, на 18-й минуте игравший в меньшинстве «Арлан» сумел третий раз поразить ворота гостей. А автором шайбы стал Владислав Никулин, завершивший точным броском с близкого расстояния слаломный проход от своих ворот.

Через две минуты после начала второго игрового отрезка Юлбарисов перехватил шайбу за воротами «Арлана» и с правого края выкатил ее открывшемуся перед воротами Степанову, который, не раздумывая, бросил ее мимо голкипера в левый угол ворот. Вернувшаяся в матч интрига продержалась почти четыре минуты, после чего нападающий «Арлана» Максим Карпов сделал счет 4:2. С преимуществом в две шайбы и завершился второй период.

На пятой минуте заключительного периода Гурин после передач Степанова и Александр Ханьжина точным броском с левого края вновь вернул интригу в матч. Но большего рудничане сделать не смогли, даже поменяв на последней минуте голкипера на шестого полевого игрока. И «Арлан», как и во втором поединке в Рудном, взял реванш - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1).

Следующие свои матчи «Горняк» проведет с «Бейбарысом», которые пройдут 26 и 27 ноября в Рудном. А 2 и 3 декабря рудничане также на своем льду сыграют с «Алматы».