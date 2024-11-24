Десяток районов Костаная останутся без электроэнергии на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 28 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в 11 районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-88а (работы на ВЛ)
25 ноября с 10:00 до 18:00
- учебный центр «Персона»,
- цветочный павильон.
Частный сектор:
- ул. Лесная 51-80,
- ул. К. Маркса 30-42, 34/1-34/7,49/1-49/15, 51/2-51/18, 40/1-40/7, 38/2-38/8,
- ул. Строительная 75-85, 77/1-77/10,
- ул. Сибирская 74-99, 86/1,
- ул. Рудненская 76-84.
ж/м. п. Амангельды (работы на ПС)
25 ноября с 10:00 до 12:00
- котельные № 6, № 8, № 9,
- ИП Ким,
- детский сад по ул. Абая 11/11,
- аптека «Забота»,
- магазин «Зарина»,
- «Томирис»,
- «Гранит»,
- «Для Вас»,
- школа № 30,
- ТОО «Тазалык -2012»,
- поисково-съемочная экспедиция.
Частный сектор:
- ул. Зеленая 1 А-20,
- ул. Геологическая 1-25,
- ул. Набережная 1-19,
- ул. Тухачевского 3-34,
- ул. Иноземцева 3-22,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Миляева 1-39,
- ул. Степная 1-13,
- ул. Речная 1-38,
- ул. 2-я речная 7-72,
- ул. Школьная 1-32,
- ул. Абая 1-11/11,
- ул. Северная 1-13,
- ул. Энергетиков 11 А – 35, 6/3,27/2-27/12, 29/1-29/13,
- ул. Целинная 8 А-24,
- ул. Рудненская 2-7,
- ул. Мира 1-9, 9 Б, 9 Д, 9 Г, 10/1, 9/1.
ТП-450 (работы на ПС)
25 ноября с 10:00 до 18:00
- Теннисный центр по ул. Пионерская 61,
- КНС,
- водно-спасательная служба.
Частный сектор:
- ул. Красный Кузнец.
промзона (р-он АвтоЦона) (работы на ПС)
26 ноября 10:00 до 18:00
- ИП Федоров,
- ИП Жалкенов,
- ИП Игликов,
- ИП Исенбаев,
- ИП Аветисян,
- ИП Божко,
- ИП Парутин,
- ИП Брунер,
- ИП Емельянова,
- АЗС «Гелиос»,
- ТОО «Люкс -2016»,
- ТОО «Фабий»,
- ТОО «Партнер»,
- ТОО «АРТ – Пласт»,
- АвтоЦон,
- + АВД,
- Металл инвест Атырау,
- ТОО «Титан»,
- ТОО «Милтехх»,
- ИП Крапива,
- ТПК «Металлобаза»,
- ИП Денисенко,
- АЗС «Эталон»,
- ИП Манандян,
- ИП Мужневская,
- ИП Омаров,
- ИП Жусупова.
Спальный сектор:
- ул. Уральская 37, 37/1.
промзона (р-он АвтоЦона) (работы на ПС)
27 ноября с 10:00 до 18:00
- АБЗ +,
- ИП Шабалин,
- ИП Рязанов,
- ТОО «Шебер»,
- ТОО «Сельхозводопроводстрой»,
- ТОО «Вескор»,
- ТОО «Техсервиспром»,
- ТОО «Изомир»,
- ТОО «Аяз-Холдинг»,
- ИП Свиридов.
РП - ЦРП (работы на ПС)
26 ноября с 10:00 до 19:00
- ТОО «Агрофирма «Каркын» по пр. Тауельсиздик 83,
- Форте банк,
- Жусан банк.
ТП-Текстильщик (работы на ВЛ)
с 25 по 27 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- 4 мкр-н дома 2 А – 11, 11/3- 11/10, 9/1-9/5, 8/1.
ТП-118 (работы на ВЛ)
25 и 26 ноября с 10:00 до 18:00
- ИП Муслимов,
- ИП Жусупов.
КТП-045 (работы на ВЛ)
26, 27 и 28 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Каирбекова 362, 362/1-362/6, 364, 364/1-364/5, 366/1-366/6, 368, 370, 368/1, 425-445,
- ул. Курганская 1-23, 4/2,
- 1-й проезд Герцена 58/1-58/47,
- пр. Кобланды батыра 58-80,
- 2-й проезд Герцена 58/4-58/22,
- 3-й проезд Герцена 58/1-58/33,
- 4-й проезд Герцена 58/2-58/40,
- 5-й проезд Герцена 58/1-58/43.
КТП-46 (работы на ВЛ)
27 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 178-249, 184/1-184/184/9,
- ул. Шевченко 116 – 207 А.
ТП-114 (работы на ВЛ)
27 ноября с 10:00 до 14:00
Частный сектор:
- ул. Сьянова 22-42, 189-219,
- ул. Рабочая 15-26,
- ул. Каирбекова 208-234,
- пр. Назарбаева 18-24, 22/1.
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