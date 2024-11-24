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Десяток районов Костаная останутся без электроэнергии на следующей неделе

24 ноября 2024, 15:48 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 28 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в 11 районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-88а (работы на ВЛ)

25 ноября с 10:00 до 18:00

  • учебный центр «Персона», 
  • цветочный павильон.

Частный сектор:

  • ул. Лесная 51-80, 
  • ул. К. Маркса 30-42, 34/1-34/7,49/1-49/15, 51/2-51/18, 40/1-40/7, 38/2-38/8, 
  • ул. Строительная 75-85, 77/1-77/10, 
  • ул. Сибирская 74-99, 86/1, 
  • ул. Рудненская 76-84. 

ж/м. п. Амангельды (работы на ПС)

25 ноября с 10:00 до 12:00

  • котельные № 6, № 8, № 9, 
  • ИП Ким, 
  • детский сад по ул. Абая 11/11,
  • аптека «Забота», 
  • магазин «Зарина», 
  • «Томирис», 
  • «Гранит», 
  • «Для Вас», 
  • школа № 30, 
  • ТОО «Тазалык -2012», 
  • поисково-съемочная экспедиция.

Частный сектор:

  • ул. Зеленая 1 А-20, 
  • ул. Геологическая 1-25, 
  • ул. Набережная 1-19, 
  • ул. Тухачевского 3-34, 
  • ул. Иноземцева 3-22, 
  • ул. Кравцова 2-33, 
  • ул. Миляева 1-39, 
  • ул. Степная 1-13, 
  • ул. Речная 1-38, 
  • ул. 2-я речная 7-72, 
  • ул. Школьная 1-32, 
  • ул. Абая 1-11/11, 
  • ул. Северная 1-13, 
  • ул. Энергетиков 11 А – 35, 6/3,27/2-27/12, 29/1-29/13, 
  • ул. Целинная 8 А-24, 
  • ул. Рудненская 2-7, 
  • ул. Мира 1-9, 9 Б, 9 Д, 9 Г, 10/1, 9/1.

ТП-450 (работы на ПС)

25 ноября с 10:00 до 18:00

  • Теннисный центр по ул. Пионерская 61,
  •  КНС, 
  • водно-спасательная служба.

Частный сектор:

  • ул. Красный Кузнец.

промзона (р-он АвтоЦона) (работы на ПС)

26 ноября 10:00 до 18:00

  • ИП Федоров, 
  • ИП Жалкенов, 
  • ИП Игликов, 
  • ИП Исенбаев, 
  • ИП Аветисян, 
  • ИП Божко, 
  • ИП Парутин, 
  • ИП Брунер, 
  • ИП Емельянова,
  • АЗС «Гелиос», 
  • ТОО «Люкс -2016», 
  • ТОО «Фабий», 
  • ТОО «Партнер», 
  • ТОО «АРТ – Пласт», 
  • АвтоЦон, 
  • + АВД, 
  • Металл инвест Атырау, 
  • ТОО «Титан», 
  • ТОО «Милтехх», 
  • ИП Крапива, 
  • ТПК «Металлобаза», 
  • ИП Денисенко, 
  • АЗС «Эталон», 
  • ИП Манандян, 
  • ИП Мужневская, 
  • ИП Омаров, 
  • ИП Жусупова.

Спальный сектор:

  • ул. Уральская 37, 37/1.

промзона (р-он АвтоЦона) (работы на ПС)

27 ноября с 10:00 до 18:00

  • АБЗ +, 
  • ИП Шабалин, 
  • ИП Рязанов, 
  • ТОО «Шебер», 
  • ТОО «Сельхозводопроводстрой», 
  • ТОО «Вескор», 
  • ТОО «Техсервиспром», 
  • ТОО «Изомир», 
  • ТОО «Аяз-Холдинг», 
  • ИП Свиридов.

РП - ЦРП (работы на ПС)

26 ноября с 10:00 до 19:00

  • ТОО «Агрофирма «Каркын» по пр. Тауельсиздик 83, 
  • Форте банк, 
  • Жусан банк.

ТП-Текстильщик (работы на ВЛ)

с 25 по 27 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • 4 мкр-н дома 2 А – 11, 11/3- 11/10, 9/1-9/5, 8/1.

ТП-118 (работы на ВЛ)

25 и 26 ноября с 10:00 до 18:00

  • ИП Муслимов, 
  • ИП Жусупов.

КТП-045 (работы на ВЛ)

26, 27 и 28 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова 362, 362/1-362/6, 364, 364/1-364/5, 366/1-366/6, 368, 370, 368/1, 425-445, 
  • ул. Курганская 1-23, 4/2, 
  • 1-й проезд Герцена 58/1-58/47, 
  • пр. Кобланды батыра 58-80, 
  • 2-й проезд Герцена 58/4-58/22, 
  • 3-й проезд Герцена 58/1-58/33, 
  • 4-й проезд Герцена 58/2-58/40, 
  • 5-й проезд Герцена 58/1-58/43.

КТП-46 (работы на ВЛ)

27 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 178-249, 184/1-184/184/9,
  • ул. Шевченко 116 – 207 А.

ТП-114 (работы на ВЛ)

27 ноября с 10:00 до 14:00

Частный сектор:

  • ул. Сьянова 22-42, 189-219, 
  • ул. Рабочая 15-26, 
  • ул. Каирбекова 208-234, 
  • пр. Назарбаева 18-24, 22/1.