Пожизненный срок для полицейских-наркодилеров, а также любых должностных лиц, уличённых в участии в наркобизнесе, предлагают ввести депутаты Мажилиса, но одновременно - сократить срок для розничных торговцев, попавшихся впервые, передаёт Sputnik.kz.

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В частности, депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов высказался о пожизненном наказании для должностных лиц за участие в наркобизнесе, сообщает Tengrinews.kz.

В ходе собрания фракции партии Amanat в Мажилисе депутаты рассмотрели вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Ключевой темой обсуждения стал пересмотр законодательства в данной области в части ужесточения наказания для организаторов наркобизнеса.

"Депутаты проголосовали за ужесточение наказания для производителей. Это справедливое решение. Однако существует еще более серьезная проблема, когда те, кто должны защищать общество от преступлений, сами оказываются вовлеченными в наркобизнес. Поэтому мы предложили норму о пожизненном заключении для должностных лиц, которые, используя служебное положение, имея доступ к ресурсам и информации, участвуют в незаконном обороте наркотиков. Если их вина доказана, такие действия должны караться максимально строго", - считает депутат.

В то же время спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что одинаковый подход к крупным наркопреступникам и мелким закладчикам недопустим. В настоящее время из более чем четырёх тысяч осужденных за преступления, связанных с наркотиками, около 1300 являются закладчиками. Предлагается рассмотреть возможность гуманизации наказания для наркокурьеров, которые совершили преступление впервые.

"Среди них немало подростков и молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Некоторые из них уже получили наказания свыше 10 лет лишения свободы. В реальности их вовлекли в эту незаконную деятельность сами производители и поставщики наркотиков, чьё наказание несоизмеримо с тяжестью их преступлений", - отметил Ерлан Кашанов.

"При этом правоохранителей, уличённых в причастности к незаконному обороту наркотиков, предлагаем приравнять к наркобаронам и применять к ним самое суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы", – заявил спикер Мажилиса.