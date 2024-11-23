Шоптибай Байдильдин известен за пределами Казахстана. Его произведения экспонировались на Олимпийских играх в США, его работы мечтали приобрести зарубежные издатели. «Но я хочу, чтобы право на мои узоры принадлежало Казахстану. Это наш бренд!» - говорит народный мастер.

- Предки из моего рода с давних времён славились рукоделием – мастера были, музыканты, – рассказывает Шоптибай БАЙДИЛЬДИН, - я сам занимаюсь узорами с малых лет. Расскажу историю, как есть: я был советским и партийным работником, окончил высшую партийную школу, даже работал секретарём парткома совхоза. Несмотря на эти должности, у меня всегда были в кармане ножницы, которыми я вырезал новые и новые орнаменты в свободное время. Я никогда не рисую узоров, я их сразу вырезаю, таков мой природный дар! А в художественной школе я никогда не учился. Тем не менее, отдал любимому делу больше сорока лет.

У Шоптибая Байдильдина в активе свыше 3 500 неповторяющихся орнаментов, 1 500 из которых – авторские. Нынешняя выставка «Өнер сыры – өрнекте» в Костанайском областном краеведческом музее, как признаётся автор работ, это последствия… коронавирусной пандемии.

- Когда был карантин, я дома сидел и вырезал все вот эти узоры. Осталось от коронавируса, можно сказать, такое жизнеутверждающее наследие…

Сегодня, когда старинные традиции зачастую теряются в потоке современности, мастер продолжает вдохновляться наследием, создавая новые интерпретации классических мотивов. Эти произведения не только становятся символом национальной идентичности, но и находят признание на международной арене. Произведения казахстанского учителя, общественного деятеля, мастера по дереву, железу, а также автора десятка книг об орнаменте экспонировались в Турции (1992) и на Олимпийских играх в Атланте (1996, США).

- Все свои книги я разрешаю бесплатно распространять по всем библиотекам Казахстана, - говорит автор. - Если бы сейчас кто-то обратился ко мне с просьбой использовать мои узоры, я бы дал разрешение.

Казахские узоры известны многообразием и изяществом. Свободно заполняя поверхность, изгибы их линий придают любому изделию нарядный и праздничный вид. Их космогонические мотивы возникли в толще напластований культур древних племён и народов. Каждая линия, каждый завиток наполнен глубоким символизмом и значением. Например, узор «дөңгелек» символизирует вечный круговорот жизни, тогда как «киіз үй» отражает уют и защиту, которую даёт дом. Эти мотивы не только украшают повседневные предметы, но и служат источником силы и вдохновения.

- У казахов основа орнамента взята от природы, она как соавтор, - говорит мастер, - это обязательно қошқар мүйіз (бараньи рога, они должны быть в каждом рисунке), тюльпаны, лебеди… У меня тема лебедей встречается примерно в сотне орнаментов. И ещё человек должен чувствовать, где какой тип узора уместен.

Притягательность казахских орнаментов, считает Шоптибай Байдильдин, не только в их эстетике, но и в глубоком уважении к традициям и исторической памяти. Они создают собственный визуальный язык, который передаёт неизречённые знания от поколения к поколению. Идея каждого нового творения появляется неожиданно. Даже – нежданно:

- Беру ножницы (они всегда в кармане), на ум приходит какая-нибудь идея, мысль, какой-то вариант. И я ни разу не испортил заготовки, несмотря на свои 78 лет!

У самобытного орнаменталиста есть продолжатели: второй сын Шоптибая тоже составляет национальные узоры, он лауреат конкурса декоративно-прикладного искусства. Пятый сын, как рассказал Шоптибай Байдильдин, также движется по стопам отца:

- Он разрабатывает орнаменты до того тонкой работы, что нужно рассматривать с увеличительным стеклом!

Мастер сетует, что далеко не все праздники и народные действа сопровождаются в Казахстане достойным визуальным оформлением.

- Сколько за мной бегали китайские издатели! Они предлагали: «давайте 50 на 50, мы можем поделиться с вами половиной тиража книг, если вы передадите нам авторское право на ваши орнаменты». Но я хочу, чтобы право на мои узоры принадлежало Казахстану, это наш бренд!

Все, что у меня есть, я планирую передать на хранение государству – пусть по моим узорам люди обучаются, используют для себя. Я несколько раз писал президенту Казахстана – мои узоры надо использовать на культурных мероприятиях, оформлять школы, Дворцы бракосочетаний! Почему бы нам не построить большой государственный музей орнамента? Ведь нет в Казахстане такого музея. Это важно, потому что это наше национальное достояние.

Каждый узор мастера - словно маленькая вселенная, где скрыты тайны и значения, где прошлое соединяется с грядущим. Такие мастера, как Шоптибай - не просто художники, но и хранители традиций, которые вплетены в каждую линию и заложены в каждую точку…

Выставка «Өнер сыры – өрнекте» в Костанайском областном краеведческом музее продолжит работу в течение месяца.