Данные - с начала 2024 года. Возможно, до его окончания еще к кому-то будет применена эта мера. Она относится к способам профилактики преступлений, совершаемых пьяными людьми. И применяется все активнее.

Фото пресс-службы ДП

За 10 месяцев в области 23 убийства совершены гражданами в состоянии алкогольного опьянения. 86 раз ими был причинен тяжкий вред здоровью других людей, для 21 человека это окончилось смертью. Зарегистрировано 111 семейно-бытовых преступлений - рост по сравнению с прошлым годом больше, чем в два раза. И пьяных драк, которые заканчивались серьезными ранами и смертями, тоже больше (на 18), чем в прошлом году.

Фото РСК

- Каждое четвертое преступление в нашем регионе совершается на почве пьянства или в состоянии сильного алкогольного опьянения, - сказал на брифинге 21 ноября первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК, - по этому показателю в республике Костанайская область на втором месте после Восточно-Казахстанской.

Кроме уголовных преступлений пьяными совершаются административные правонарушения: за них в регионе к ответственности привлечено уже 15, 5 тысяч человек.

К тем, кто попадает в число нарушителей несколько раз, стали активнее применять судебные запреты употреблять алкоголь даже дома.

Назначить эту меру суд может как по своей инициативе, так и по ходатайству полиции. Особые требования к поведению прописаны в ст. 54 Кодекса РК об административных правонарушениях. С начала года больше 3 тысяч человек получили судебные запреты, в их числе «хронические» нарушители общественного порядка, семейные дебоширы, пояснил Милюк. Запрет налагается на срок от 3 месяцев до года.

Как отслеживается исполнение такого дополнительного наказания?

- Нарушитель берется нами на профилактический учет. Участковый инспектор полиции раз в неделю посещает его. Кроме того, 4 раза в неделю сам человек обязан приходить к участковому и отмечаться. Нарушение этих требований влечет санкцию в виде административного ареста, - пояснил Милюк. - Статья, касающаяся особых требований к поведению, обширна. Кроме запрета на употребление алкоголя (а также наркотических и психотропных веществ) могут быть применены другие запреты: вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи; приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия.

Семейным дебоширам также суд в исключительных случаях вправе запретить на 30 суток проживать в одном жилище с теми, кого они тиранят. И запросить этой меры у суда может не только полиция, но и сами потерпевшие.