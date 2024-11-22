Новая система выборов акимов заработает в Казахстане со следующего года. Акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана в сентябре этого года. Токаев назвал это очередным важным шагом в деле трансформации политической системы.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Корреспондент Tengrinews.kz узнал, удастся ли уже в следующем году выбирать градоначальников и будут ли выставлять свои кандидатуры действующие акимы.

Как будут избирать акимов?

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что, согласно Закону "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", аким избирается на должность сроком на четыре года населением соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании из числа граждан Республики Казахстан в возрасте не моложе 25 лет.

Полномочия избранного акима района и города областного значения прекращаются по истечении срока полномочий, а также досрочно в случае смерти акима, вступления в законную силу решения суда о признании акима недееспособным, безвестно пропавшим, в случае прекращения членства в политической партии, а также если вышестоящий аким и депутаты маслихата примут вотум недоверия.

Достижение избранным акимом района (города областного значения) в период его полномочий пенсионного возраста не является основанием для прекращения его полномочий.

Актау

16 июля 2024 года распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с Администрацией Президента Абилкаир Байпаков был назначен на должность акима Актау. Таким образом, срок его ротации истекает в 2028 году.

В аппарате акима Актау отметили, что одно и то же лицо не может быть избрано акимом района (города областного значения) более двух раз подряд.

Атырау

Аким Атырау Шакир Кейкин был назначен 10 июля 2023 года. Срок его ротации - 9 июля 2027 года.

"До конца срока полномочий еще достаточно времени, и в данный момент аким сосредоточен на реализации текущих программ и решении первоочередных задач города Атырау", - сообщили в акимате Атырауской области на запрос редакции.

Актобе

В настоящее время акимом Актобе является Азамат Бекет. Он был назначен на эту должность в июне 2023 года.

В аппарате акима Актобе напомнили, что, согласно статье 29 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, пункту 4, аким области назначает на должность и освобождает от должности акима города областного значения.

"В марте 2022 года в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Соответствующие поправки в законодательные акты были приняты в начале ноября. По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов Amanat, а также не входят в составы бюро политических советов и политических советов соответствующих филиалов партии", - ответили в акимате Актобе.

Жезказган

Действующий аким Жезказгана Кайрат Шайжанов был назначен на эту должность в июне 2022 года, то есть срок его ротации должен продлиться до 2026 года.

"Срок ротации действующего акима - это время, по истечении которого назначаются новые выборы либо проводится переназначение. В Казахстане продолжительность такого срока составляет примерно 4 года, но при необходимости он может быть продлен на 2 года по решению руководства. Полностью переход на прямые выборы акимов запланирован на 2025 год, что даст гражданам возможность выбирать своих представителей напрямую по окончании их полномочий", - пояснили в акимате в ответ на запрос.

На вопрос, будет ли действующий аким выдвигать свою кандидатуру на выборах после истечения срока его ротации, в акимате ответили следующее.

"Выдвижение кандидатуры действующего акима зависит от нескольких факторов, в том числе от политической воли и решения самого акима. В 2025 году, с введением обязательных прямых выборов, действующие акимы смогут участвовать в выборах", - говорится в ответе.

Караганда

Мейрам Кожухов был назначен акимом Караганды 18 января 2023 года.

Согласно указу Президента политических госслужащих ротируют каждые четыре года. По решению уполномоченного органа срок может быть продлен еще на два года, уточнили в акимате Караганды.

"На сегодняшний день вопрос о выдвижении кандидатуры действующего акима города Караганды Мейрама Кожухова на выборах после истечения его ротации не рассматривается. С момента назначения Мейрама Кожухова прошел 1 год и 10 месяцев, ротация же политических государственных служащих проводится не ранее 4 лет", - проинформировали в аппарате акима.

Кокшетау

Акимом Кокшетау Ануар Кумпекеев был назначен 9 ноября. Город он будет возглавлять ближайшие 4 года.

Отметим, что с 2018 по 2019 год Ануар Кумпекеев работал в должности акима Павлодара. В тот период в сети появилась информация, что занимавший тогда должность акима Павлодарской области Булат Бакауов объявил строгий выговор Кумпекееву. Тогда Бакауов заявил, что Кумпекеев "полностью утратил его доверие".

Конаев

В аппарате акима Конаева сообщили, что срок ротации акима города подойдет 19 апреля 2028 года, то есть через 4 года. Сейчас акимом города Конаева является Асхат Бердиханов.

"Неизвестно, выставит ли аким города свою кандидатуру на выборы после окончания периода ротации. Так как на данный момент не имеется возможности уточнения данного вопроса в связи с тем, что аким города находится в трудовом отпуске", - сообщили в акимате.

Костанай

Аким Костаная Марат Жундубаев был назначен 24 марта 2022 года, в данной должности проработал 2 года 7 месяцев. Четырехлетний срок пребывания Жундубаева на посту акима города истекает 24 марта 2026 года.

"Решение о выдвижении кандидатуры аким города может принять после даты назначения выборов", - сообщили в акимате.

Кызылорда

По информации аппарата акима, действующий аким Кызылорды Нуржан Ахатов был назначен 1 августа 2024 года.

Согласно закону "О выборах", кандидатов в акимы могут выдвигать зарегистрированные партии, сами граждане через заявление в избирком или вышестоящий аким, если к завершению выдвижения имеется менее двух кандидатов.

"Исходя из вышеизложенного, аким города правомочен выдвигать свою кандидатуру на выборах", - проинформировали в аппарате акима города.



Павлодар

Хасар Хабылбеков был назначен на должность акима Павлодара 12 сентября 2023 года. Срок его ротации заканчивается 12 сентября 2027 года.

"Ротация политических государственных служащих проводится каждые 4 года со дня его назначения на последнюю занимаемую должность в соответствии c правилами и сроками, утвержденными указом Президента Республики Казахстан № 152 от 29 декабря 2015 года", - сообщили в акимате Павлодара.

На вопрос, будет ли действующий аким выдвигать свою кандидатуру на выборах после истечения срока его ротации, в акимате сообщили, что данный вопрос будет рассмотрен ближе к истечению срока ротации.

Петропавловск

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев был назначен на пост на основании распоряжения от 1 июля 2023 года в порядке ротации. Ранее он занимал пост акима района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Срок окончания ротации в должности наступит в 2027 году.

"Решение о дальнейшем участии в выборах акимов городов областного значения или выдвижении своей кандидатуры на пост акима города Петропавловска Сериком Махсутовичем не принято", - сообщили в аппарате акима Петропавловска.

Семей

Нурбол Нурсагатов был назначен акимом Семея 7 октября 2022 года.

"В связи с двухлетним периодом до истечения срока ротации в четыре года считаем преждевременным обсуждение возможности выдвижения кандидатуры акима на выборах после истечения срока", - заявили в акимате города.

Талдыкорган

Ернат Базил назначен на должность акима Талдыкоргана 1 июля 2023 года в соответствии с распоряжением акима области Жетысу.

"В соответствии с пунктом 14 главы 2 "Правил и сроков проведения ротации, категории

и должности государственных служащих, подлежащих ротации", утвержденных указом Президента РК от 29 декабря 2015 года, ротация политических государственных служащих проводится каждые четыре года со дня его назначения. В связи с вышеизложенным срок проведения ротации акима города Талдыкоргана Ерната Базила - июль 2027 года", - сообщили в акимате.

При проведении выборов акимов городов районного и городского значения действующий аким имеет право подать свою кандидатуру, добавили в акимате.

Тараз

Распоряжением акима Жамбылской области действующий аким Тараза Бакытжан Орынбеков назначен 5 сентября 2022 года. По закону срок его ротации заканчивается в 2026 году.

Уральск

Мурат Байменов был назначен акимом Уральска 1 октября 2024 года.

"Ротация проводится каждые четыре года со дня его назначения, соответственно, срок ротации истекает 1 октября 2028 года. Решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах акима города Уральска действующий аким будет принимать по окончании срока его ротации", - сообщили в аппарате акима.

Усть-Каменогорск

В акимате Усть-Каменогорска затруднились ответить на вопрос, когда истекает срок ротации действующего акима Жаксылыка Омара.

Известно, что Жаксылык Омар был назначен акимом Усть-Каменогорска 20 августа 2018 года.

"В соответствии с пунктом 4 Правил и сроков проведения ротации, категории и должности государственных служащих, подлежащих ротации, утвержденных указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года, ротация государственного служащего осуществляется лицом (органом), имеющим право назначения на должность и освобождения от должности государственных служащих государственного органа. В связи с чем рекомендуем обратиться в уполномоченный орган – государственное учреждение "Аппарат акима Восточно-Казахстанской области", - говорится в ответе за подписью руководителя аппарата акима города Усть-Каменогорска на запрос редакции.

Вопрос о выдвижении кандидатуры Жаксылыка Омара на выборах акима города будет рассмотрен после объявления выборов.

Туркестан

От аппарата акима Туркестана ответа на запрос мы так и не дождались. Однако известно, что 1 октября новым акимом Туркестана стал Азимбек Пазылбекулы. Он был назначен по согласованию с Администрацией Президента распоряжением акима области Дархана Сатыбалды. Согласно нормам срок его ротации составит ближайшие 4 года. То есть в перспективе прямые выборы акима Туркестана состоятся не раньше 2028 года.