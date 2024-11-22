Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации Президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Об этом вечером 21 ноября сообщил советник - пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

"Председатели палат Парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у Президента", - говорится в сообщении.

Как отметил Берик Уали, для нашего государства главная стратегическая цель - сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка.

"Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров", - написал советник - пресс-секретарь Президента Казахстана.

И сегодня утром премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины с руководством министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов.

Министр обороны Руслан Жаксылыков доложил о мерах по защите стратегических и инфраструктурных объектов. Бектенов поставил задачи для усиления работы всех служб, особое внимание уделив стабильности, общественному порядку, безопасности транспорта и объектов жизнеобеспечения.

Премьер поручил руководителям структур строго следить за выполнением поручений Президента и незамедлительно докладывать об изменениях в обстановке.