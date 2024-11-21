Ежедневно полиция доставляет в центр временной адаптации и детоксикации около 50 человек, при том, что рассчитан он на 25. Данные сегодня, 21 ноября, на брифинге в РСК привел первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК.

Фото РСК

- По нашим оценкам, мощность вытрезвителя должна составлять не менее 100 койко-мест, - сказал он.

Выводы сделаны на основании статистических данных полиции, из которых следует, что пьет население Костанайской области чуть ли не больше всех в Казахстане - второе место после Актюбинской области.С начала 2024 года в центры временной адаптации и детоксикации было помещено– 20,5 тысяч человек, для сравнения в 2023 году - 11 725. А центров-то сейчасв области немного.

- Совместно с управлением здравоохранения рассмотрен вопрос о расширении действующего вытрезвителя в Костанае, - сказал Алексей Милюк, - в текущем месяце в городе Тобыл открылся центр детоксикации на 10 койко-мест, при необходимости он может принимать больше людей. Вообще медвытрезвитель нужен в каждом районе и городе.

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию в поселке Октябрьском (Лисаковск), где ЦВАД строят неподалеку от школы. Это возмущает жителей, которые считают такое соседство небезопасным для детей.

Вопрос был, в какой степени опьянения люди помещаются в вытрезвитель и сами ли они по окончании пребывания оттуда уходят или под надзором полиции.

- В такие центры доставляются нарушители общественного порядка в состоянии средней степени опьянения и выше. С легкой степенью туда не помещают. Люди там находятся до отрезвления, что регламентировано кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения», как минимум до снижения степени опьянения до легкой, - пояснил Милюк. - составить протокол, когда человек сильно пьян, не представляется возможным. Он не осознает, что происходит, не может роспись поставить. И не может адекватно защищать свои права. Поэтому после вытрезвления его забирают сотрудники полиции, составляют в отношении него административный протокол и привлекают к ответственности.