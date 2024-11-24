Марафон "Найдите своего генетического близнеца" стартовал в Казахстане 29 октября. Костанайцы могли принять в нем участие 19 ноября. Местом проведения стал областной центр крови (ул. Быковского, 4 "А").

Цель акции – привлечение новых участников в Национальный регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). Эти клетки необходимы для лечения более 70 заболеваний, включая рак крови (лейкемию), лейкозы, лимфомы, апластическую анемию и различные иммунодефицитные состояния. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток зачастую является единственным шансом на спасение для таких пациентов.

По данным на октябрь 2024 года, в Национальном регистре числятся 12 000 потенциальных доноров. В начале года их было 11 700. При населении страны более 20 млн человек это количество остается невысоким. В Казахстане ежегодно у 350 человек диагностируют онкогематологические заболевания, половина пациентов – дети.

- В Костанае уже дважды в этом году пополнялись регистры: в январе и июне, - рассказала "НГ" заведующая отделением ОДР и ЗК Шынар БАЙМАНОВА. - Желающих стать донорами много, даже вне марафона. Сегодня с самого утра, уже с 8 часов, пришло 10-15 человек.

Доноры заполняли анкету, указывая свои паспортные данные. Вся информация вносится в регистр и сдается пробирка крови в объеме 9 мл. Образцы направляют в Астану для определения HLA-фенотипа. Если HLA-фенотип донора совпадает с необходимым пациенту, ему звонят из регистра, подробно объясняют процесс и повторно уточняют согласие на донорство. В случае согласия донор отправляется в Астану для прохождения полной процедуры. Вся процедура длится 4-5 часов, она безопасна и безболезненна.

- О марафоне я узнала в Instagram. На донорство костного мозга я пришла впервые, хотя донором крови являюсь уже два года, - поделилась с "НГ" Юлия БАНКОВСКАЯ. - Сегодня решила прийти без страха, потому что знаю, что могу кому-то помочь.

Участниками марафона могли стать люди в возрасте от 18 до 45 лет, вес которых превышает 50 кг, при отсутствии серьезных заболеваний - таких, как онкология, аутоиммунные заболевания, туберкулез.

Донорство полностью конфиденциально. Пациент не узнает, кто стал его донором, а донору не сообщают, кому именно помогли его стволовые клетки.

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