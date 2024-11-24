Голубцы - блюдо-трансформер, предполагающее множество вариантов. Даже если вы приверженец классики, то есть мяса и риса, обернутого капустным листом, отступите от канона на пару сантиметров в сторону, подразните вкусовые рецепторы. Вдруг спасибо скажут.

К грибным голубцам неплохо добавить соевого соуса

Я сама если пробую новое, то сразу по полной. Поэтому сделала голубцы, добавив к фаршу одновременно и гречку, и грибы. Но совсем постным делать блюдо не рискнула. У меня в начинке примерно (визуально) треть мяса, треть грибов и столько же гречки.

Гречка: сначала на растительном масле был до золотистого цвета поджарен лук, его вынула на тарелку, в масло опустила крупу и довела до полуготовности.

Грибы: шампиньоны нарезала средними ломтиками, на малом количестве растительного масла и большом огне обжарила до корочки (соль не кладите, грибы не выпустят сок, и все получится).

Фарш из говядины посолила, поперчила, добавила в него крупу, грибы, жареный лук. Свернула голубцы. Сделала соус-заливку из томатов (ломтики замороженных), моркови и лука. На сковородке, едва смазанной маслом, подпекла до подпалин с обеих сторон парочку верхних капустных листьев. Можно так поступить со срезанными толстыми жилками, когда подготавливаете большие листья для голубцов. Бабушкина хитрость. Придает блюду более насыщенный вкус.

Дно казанка застелила этими листьями. Сложила голубцы, залила соусом, варила 40 минут на тихом огне. Была бы свинина, хватило бы получаса. Добавила в тарелку немного соевого соуса, чтобы усилить грибную нотку. Мне эти голубцы понравились.

Правда, я немного переборщила с жидкостью в соусе, поэтому у меня почти супчик с голубцами. Лучше было в этом случае их в духовке готовить.

Ингредиенты

Для фарша: 250-270 г говядины, 200 г грибов, 50 г гречки. Крупная луковица - часть в фарш, часть - в соус.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ