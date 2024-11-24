В областном музее Ибрая Алтынсарина «гостят» редчайшие и чудом сохранившиеся экспонаты из Аркалыка. Среди них – подлинный колокольчик первой школы педагога 1864 года. Хотите услышать, как он звучит?

Два юбилея «первого учителя Степи» – 140 лет открытия первой казахской школы в Костанае (1884) и 160-летие первой алтынсаринской школы в Тургае (1864) - обозначились выставкой из аркалыкского пединститута (АрПИ), который носит имя великого земляка.

К сожалению, сегодня мемориальный музей изобретателя казахской кириллической письменности содержит всего одну подлинную вещь Алтынсарина – это төсек қап, то есть мешок для спальных принадлежностей. Известны всего две прижизненные фотографии просветителя, оригиналы которых (здесь также нет единого мнения) сейчас в Оренбурге.

Экскурсовод Айгуль Тошаманова демонстрирует төсек қап Алтынсарина / Фото Игоря НИДЕРЕРА

1889, апрель. И. Алтынсарин рядом с учениками и коллегами в своей школе, Костанай / Фото предоставлено музейными работниками

1889 г., возле дома Алтынсарина под Костанаем. Слева направо - стоит племянница Злиха, жена Айганыс с дочерью Шарипой на руках, сын Абдула рядом с отцом Ибраем / Фото предоставлено музейными работниками

Как говорят работники музея, причина такой «бедности» - сам образ жизни кочевников того времени и частые переезды членов семьи педагога.

- При этом любое, даже косвенное свидетельство о жизни Алтынсарина бесценно, - говорит экскурсовод музея Айгуль ТОШАМАНОВА. - Сейчас мы выставили уникальные вещи, которыми пользовались в семье Ибрая. Это деревянные табақ (блюдо для бешбармака) и тостаған (личная чашка), собранные одним из первых исследователей жизни и творчества Алтынсарина, профессором, деканом и преподавателем АрПИ Асетом Ламановым.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Ламанов также сохранил инструменты для изготовления обуви, принадлежавшие старшему сыну Алтынсарина Абдуле во время его обучения в ремесленном училище (которое также открыл его отец).

Другие экспонаты - веретено, шерстяные ленты для юрты, ювелирные украшения и одежда Нагимы Ибраевой. Внучке Ибрая не довелось увидеть деда, но она очень гордилась им и училась в его школе. Её ожидала жизнь, полная переездов.

Макет цеха ремесленного училища Ибрая Алтынсарина в музее / Фото Игоря НИДЕРЕРА

И, наконец, колокольчик тургайской школы Алтынсарина 1864 года. Первый!

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Мы переходим в зал музея, оформленный под учебный класс великого просветителя. Айгуль Касымтаевна надевает специальную полиэтиленовую перчатку, берёт колокольчик… Звук вводит в образовательный драйв. Сразу хочется вспомнить какую-нибудь учебную формулу или повторить важное правило… Бір Аллаға сиынып, / Кел, балалар, оқылық, / Оқығанды көңілге, /Ықыласпен тоқылық.

Экспонаты будут находиться в костанайском музее педагога до конца ноября.

М. Кайырхан ''Сияние науки'' (холст, масло) / Фото Игоря НИДЕРЕРА