Self-harm - способ причинить себе боль без намерения покончить с жизнью. Сейчас эта проблема приобретает массовый характер. Кандидат педагогических наук, психолог с углубленной специализацией на детях и семьях Дина МОРОЗОВА раскрыла для читателей «НГ» причинные механизмы самоповреждения. И дала советы родителям.

Летом 2024 г. за консультацией обратился отец 13-летнего подростка. Ребенок показался замкнутым и недоступным из-за своего плохого настроения и агрессивного поведения. Его внешний вид, подчеркнутый черной одеждой и следы порезов на коже вызывали тревогу. Он испытывал состояние подавленности, неудовлетворенности, а также чувства одиночества и неспособности справляться с внутренними конфликтами. Причиной тому послужили неразрешенные проблемы в семье: лишение матери родительских прав, постоянная занятость отца на работе, отсутствие его дома в вечернее время, давление со стороны сверстников и отсутствием поддержки. Подросток изолировался от ровесников и чувствовал трудности в общении с ними. Его страх перед осуждением и непониманием можно сравнить с чувством предательства со стороны близких. Сегодня ребенок проходит психотерапию, его психическое состояние улучшилось. Дети особенно нуждаются в родительском внимании в годы подросткового возраста. Этот период требует от нас чуткости и понимания. Поддержка и любовь родителей помогают им ориентироваться в мире собственных эмоций и социальных взаимодействий. Важно помнить об этом.

- Дети наносят себе порезы в скрытых местах на теле - таких, как предплечья и бедра. Чаще всего этим занимаются девочки, объясняя свои действия необходимостью испытать сильные эмоции или временно отвлечься от эмоциональной боли. Подростки часто сталкиваются с трудностями в выражении своих эмоций, погружаясь в замкнутость и внутреннее недовольство, вызванное как собственными недостатками, так и безрадостным положением в обществе. Могут страдать от перепадов настроения и от накопления негативных эмоций, которые они не в силах контролировать.

Для некоторых самоповреждение становится способом почувствовать себя «живым». Дети ощущают себя одинокими, беспомощными и живут в постоянном стрессе. Вскрывая эмоциональные «раны», они как бы «выпускают» на свободу те чувства, которые не обрели другого способа выражения. Подобная практика быстро формируется в привычку и в метод справляться с накопленными переживаниями. Эмоционально такие дети явно нуждаются в поддержке, однако истинные причины могут быть установлены только после комплексной диагностики.

Подросток может страдать психическими заболеваниями - такими, как биполярное расстройство, характеризующееся хронической депрессией. При данных расстройствах возможно нанесение физического ущерба себе или другому. Чаще всего данное явление наблюдается у детей, пережившими жестокость.

Детям сложно выражать свои мысли. Подавляя гнев, привязанность и разочарование, они нередко прибегают к самоповреждению, как к способу высказать подавленные эмоции. Разочарование, накопившееся в течение длительного периода времени, снедает ребенка изнутри. Когда его окружает недостаток внимания, он погружается в свой мир. Подросткам необходима помощь, но они слишком застенчивы и внутренне замкнуты, чтобы открыть душу и проговорить о своих нуждах с кем-либо напрямую. Поэтому наносят себе раны, в надежде на то, что окружающие смогут проникнуться их внутренней борьбой и страданиями.

Получая ранения, мозг высвобождает определенное количество эндорфинов, создавая иллюзию благополучия.Когда подростки осознают, что резка может быстро смягчить их душевные страдания, в их сознании формируется опасная привычка, порой принимающая характер компульсивного поведения. Всякий раз при ощущении душевной боли они неосознанно развивают неконтролируемое желание нанести себе рану. Некоторые подростки чувствуют себя героями, способными на такие действия, это даже возвышает их в глазах других детей. Они собираются в социальных сетях в поддерживающие группы, объединившись благодаря общим страданиям и переживаниям мучительных эмоциональных недугов. Чувствуют себя особенными, непонятыми другими людьми.

Подростку, прибегающему к self-harm, рядом нужен надежный взрослый человек, который станет для него другом. Важно строить открытые и доверительные отношения для того, чтобы он чувствовал поддержку. Если родители не справляются самостоятельно, стоит обратиться к специалисту для профессиональной помощи и разработки более здоровых механизмов преодоления эмоциональных трудностей.

Фото из личного архива

Памятка для родителей На что следует обратить внимание, если вы подозреваете, что ваш подросток может причинять себе вред: 1. Ребенок носит одежду только с длинными рукавами, а так же отказывается надеть короткие брюки, платья или шорты, даже в жаркие дни; 2. Злится и уходит от разговоров, когда у него спрашивают о порезах на теле; 3. Отказывается надевать купальный костюм, не ходит на пляж, речку или в бассейн, хотя раньше делал это с удовольствием; 4. Ребенок хранит в своей комнате бритву, зажигалку, предметы, которыми может повреждать себя; 5. Становится скрытным, много времени проводит в своей или в ванной комнате; 6. Вы заметили хранение вещей с пятнами крови; 7. Он общается с другими детьми, которые делают себе порезы на теле.

Что делать нельзя Если кто-то обращает ваше внимание на то, что с вашим ребенком не все в порядке (родственники, учителя, одноклассники и т. д.), ни в коем случае нельзя: - Кричать и заставлять его больше этого не делать; - Применять родительские меры воздействия, такие как лишение того, чем он любит заниматься; - Угрожать тем, что расскажете всем о его самоповреждениях, стыдить; - Доказывать свою правоту в любом вопросе, только потому, что вы, являетесь родителем.