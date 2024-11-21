ДТП произошло вчера, 20 ноября, утром на пр. Кобланды батыра. Служебный автомобиль полиции въехал в "Ладу".

Кадр из видео

- Водитель служебного автомобиля, двигаясь с включёнными проблесковыми маячками, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем Lada 21074, - прокомментировали аварию в департаменте полиции Костанайской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, однако оба автомобиля получили повреждения, что привело к материальному ущербу.

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По факту ДТП начато административное производство. Материалы дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения.