В областном центре масштабные планы по обновлению дорожной инфраструктуры. В частности, на следующий год должны быть реализованы три крупных проекта реконструкции. Суммарная предварительная стоимость работ - более 5 млрд тенге.

Как сообщили на совещании в городском акимате, будут расширены улицы Наримановская (от пр. Абая до ул. Баймагамбетова) и Фролова (в тех же границах). Обе проходят через район Жана кала, обе на этих участках перегружены. Реконструкция, по словам акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, предусматривает и обустройство парковок.

По проекту для ул. Наримановской получено заключение госэкспертизы, протяженность участка реконструкции 0,8 км, стоимость - 500 млн тенге. По ул. Фролова процедура с экспертизой должна быть завершена до конца года, участок такой же, стоимость - 400 млн тенге.

И самый крупный проект реконструкции, который тоже пока ждет экспертного заключения, - улица Баймагамбетова на участке от ул. Фролова до пр. Назарбаева протяженностью 2,4 км и стоимостью 4,2 млрд тенге. По словам акима, «должны сети поменять на этом участке, расширить, где возможно, проезжую часть, сделать освещение». Работы на ул. Баймагамбетова рассчитаны на два года.

Фото Галины КАТКОВОЙ