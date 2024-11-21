Иск рудничанина Павла АНИЩЕНКО против АО "ССГПО" рассмотрели в Костанайском областном суде 20 ноября. Он просил взыскать с предприятия обязательные профессиональные пенсионные взносы с февраля 2014 по январь 2022 года. Всего - 932 370 тенге.

Суд в Рудном отказал Анищенко, теперь дело рассмотрели в апелляционной коллегии .

Павел Анищенко работал во вредных условиях, но его должность не значилась в перечне Министерства труда РК. В АО "ССГПО" утверждают, что в 2022 году Анищенко прошел переобучение на другую специальность, после чего ему начали производить выплаты. Но сам работник пытается доказать: по сути, машинист путевых машин и машинист мотовоза - это одна и та же специальность, которая выполнялась им в одном и том же цеху на одном и том же предприятии.

- Мы считаем, что Рудненский суд не дал надлежащей правовой оценки нашим доводам о том, что работодатель изначально устроил человека на работу не по той специальности, - сказал юрисконсульт Виктор ГУРИН, представляющий в суде интересы Анищенко. - Что до, что после 2022 года он выполнял одну и ту же работу, на одних и тех же машинах. Да, есть документы о том, что он прошел формальное переобучение. Но я считаю, что его обучать-то в общем нечему - он и сам работает в ССГПО инструктором. Наши опоненты спрашивают - почему он сразу не обратился в суд? Но поймите правильно: когда человека устраивают на работу, он рад самому факту, что его приняли. Он получал за вредность доплаты, молоко, он думал, что социально защищен. Да, он упустил время. О том, что его права нарушены, он по сути узнал только в этом году. Он просто первый из трудового коллектива, кто решил обратиться а суд.

Отвечая на вопросы судьи Марата Татаева, юрисконсульт уточнил: работодатель обязан был обратиться в Министерство труда РК, чтобы специальность внесли в перечень. Но, как пояснила представитель АО "ССГПО" Алия САДРИЕВА, конкретно по специальности Анищенко они с запросом не обращались.

- Обращаю внимание на то, что истец пропустил сроки исковой давности, однако суд первой инстанции не принял этот довод во внимание, - сказала Садриева. - Если предположить, что в 2014 году истец не знал о нарушении его прав, то в 2022 году, когда ему начали начислять ОППВ, он должен был узнать об этом. Прошло уже 2 года, тогда как Трудовой кодекс устанавливает 1 год в качестве срока исковой давности. Мы считаем, что пропущенные сроки являются самостоятельным основанием для отмены решения.

Алия Садриева отметила, что в ноябре 2024 года из-за нарушения срока исковой данности уже отказали в трех исках с требованиями, схожими с требованиями Анищенко.

- Мы уже говорили, что основанием для выплаты является перечень Министерства труда РК, - добавила Садриева. - Работодатель не может влиять на формирование этого перечня. Что касается обязанности работодателя дать предложение по внесению специальности в этот перечень, то мы не рассматриваем это как обязанность. И это подтвердили в министерстве. Для нас это инициатива. С такой же инициативой могли выступить и представители работника. Но окончательное решение все равно за Министерством труда. У ERG есть примеры, когда мы подавали подобные обращения и нам отказывали в силу определенных причин.

Коллегия областного суда отказала в удовлетворении жалобы Анищенко и оставила без изменений решение Рудненского суда.

- Коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции. Каких-либо оснований для отмены решения не имеется. Поскольку за тот период его профессия не входила в перечень, у ответчика не было оснований для начисления обязательных профессиональных пенсионных взносов, - пояснил председатель коллегии Максат СЕРГАЗИН.

Юрисконсульт Виктор Гурин после заседания сообщил "НГ", что изучит полное решение апелляционной коллегии и после этого вместе с Павлом Анищенко они решат, будут ли продолжать тяжбы с ССГПО.

Фото Георгия ГОВОРОВА