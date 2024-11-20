126 000 пачек сигарет полицейские нашли на одном из складов областного центра. На них не было контрольно-учетных марок. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

- Установлено, что в сентябре местная предпринимательница купила эту партию по цене ниже рыночной у неизвестных, - сообщили в полиции. - Женщина хотела впоследствии реализовать сигареты.

Изъятые сигареты передали в управление государственных доходов Костанайской области. Они должны решить по какой статье квалифицировать действия костанайской предпринимательницы. Полиция же теперь ищет тех, кто продал ей контрабандные сигареты и пытается установить весь канал поставки.

Отметим, что эта партия контрабандных сигарет не самая крупная. В августе 2024 года республиканские СМИ сообщали, что Агентство по финансовому мониторингу зарегистрировало 4 уголовных дела по фактам реализации табачной продукции без средств идентификации на сумму более 168 млн тенге. Из оборота тогда изъяли 290 000 пачек сигарет.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области