В Нацбанке сделали заявление по ситуации на валютном рынке - к ослаблению тенге привела совокупность внешних и внутренних факторов. Костанайский экономист Андрей КОВАЛЬ дал прогноз относительно дальнейшего изменения курса мировых валют по отношению к тенге.

Вечером 19 ноября доллар можно было купить по 501 тенге / Фото Ксении РЕБИК

С тех пор, как на внутреннем валютном рынке страны замечено увеличение спроса на иностранную валюту и ограниченность предложения, Нацбанк продолжает действовать в рамках озвученного ранее мнения его председателя Тимура СУЛЕЙМЕНОВА о том, что «плавающий курс тенге является важным механизмом стабилизации макроэкономической ситуации».

- Даже 500 (тенге за $1- "НГ") - это психологическая цифра. Вспомните, 300 или 400 когда было, что-то произошло? Упало небо на землю? Я понимаю общую озабоченность и какие-то психологические триггеры, которые у нас в голове есть. Тем не менее, курс зависит от силы экономики. Валюта - это не просто вещь, это денежная единица государства, - заявлял ранее Сулейменов.

Андрей Коваль: "Обязательно будет отскок, курс снизится" / Фото из открытых источников

- Как следует из теории валютного регулирования, - считает кандидат экономических наук Андрей Коваль, - следом за ростом всегда идёт отскок, и мы уже его наблюдаем: на сегодня курс на бирже снизился, и основные обменные пункты ведущих городов дают уже курс ниже 500. Но Костанай - уникальный город (его уникальность и в людях, и в географии, и в психологии), здесь можно 500 увидеть даже сегодня, даже было 503. Но это не предельный курс за последнее время. Что касается символических отметок, «магии круглых цифр»: в марте 2022 года цена на доллар уже поднималась до 523 тенге, был ещё более резкий скачок.

Следующий момент – чего ожидать.

- Обязательно будет отскок, курс снизится, - прогнозирует Коваль. - По теории валютного регулирования, это однозначно, последуют усилия Национального банка. То, что доллар будет по 500 тенге, было уже понятно. Вопрос – какая следующая отметка – 600? 1000? Прогнозировать достаточно сложно, и не только нам, но и Национальному банку, да и всем остальным, потому что очень большое количество внешних факторов, которые от Казахстана в принципе не зависят. А поскольку наша экономика маленькая и во многом ориентирована на внешние рынки, изменение в курсе идёт вследствие внешних вызовов. Среди примерно двух десятков факторов, влияющих на колебание курса национальной валюты Казахстана, я бы назвал цену на нефть, на золото, подведение итоговых отчётов, платежи, которые необходимо производить Казахстану по внешним заимствованиям и т. д. Политическая ситуация в США – фактор даже не второго, а третьего порядка для бюджета и для валютного курса Казахстана. На нашу страну это влияет очень опосредованно. Расставить приоритетность всех этих факторов и сказать, что повлияло в первую очередь, а что во вторую, к сожалению, сложно – очень мало внешних данных, поскольку многие соглашения о заимствованиях, соглашения о разделе продукта – они секретны, не обладают публичностью.

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Чего ожидать от дальнейших возможных колебаний курса американской валюты?

- Здесь очень чётко помогают основные объективные экономические процессы рыночной экономики, - отмечает экономист. - Инфляция была всегда и всегда будет. Значит, будут расти цены и будет расти курс. Темпы, которыми он будет расти и периоды – они весьма интересны. После 2022 года, когда курс был какое-то время чуть ли не 520 тенге, он опускался до 435, но сегодня он всё равно вырос. И общая тенденция не ломается, поскольку со времени введения национальной валюты в 1993 году при официальном курсе продажи 4,5 – 4,65 тенге за $1 сегодня мы наблюдаем 498, то есть в 100 и более раз увеличение. Тенденция роста курса доллара однозначна. В рыночной экономике везде растут цены, и очень мало есть стран, где валютные курсы снижаются.

Способ хранения сбережений в таких условиях зависит от уровня подготовки человека, который намеревается их хранить.

- Если вы готовы тратить своё время на изучение валютных курсов, биржевых котировок, на инвестиции, то это использование более сложных инструментов. Простыми инструментами являются депозиты, причём не в одной, а в нескольких валютах. На короткий срок, допустим, до полугода, лучше держать в тенге. На длительный срок возможны инвестиции в мировые валюты, будь то доллар или евро, - советует Андрей Коваль. - Интересны ли инвестиции в золото и в криптовалюту? Да, но в данном случае уровень подготовки человека, который в это инвестирует, должен кратно вырасти, поскольку это не те инструменты, на которых можно легко и быстро заработать. Хорошо ли инвестировать в недвижимость? Да, в какое-то время это было выгодно. Мы помним и курс, когда цена квартир в Костанае вычислялась по комнатам – сколько комнат, столько тысяч долларов. И такое было… Повторится подобное или нет – вопрос интересный. В целом цикличность развития любых рынков подсказывает, что за спадом следует подъём.