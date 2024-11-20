У министра финансов Мади Такиева спросили, зачем Казахстану потребовалось брать заем еще на 270 миллиардов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались, с чем связан крупный заем.

"Мы берем деньги у Азиатского банка не для дефицита бюджета. Мы берем их для новых инфраструктурных проектов, на оздоровление экономики. Это во-первых. Во-вторых, там (в Азиатском банке - прим.) самые низкие процентные ставки. То есть это практически, скажем, льготное финансирование. Этим мы замещаем расходы, которые пошли бы из бюджета и из Национального фонда", - ответил Такиев.

На уточняющий вопрос о дефиците средств в бюджете глава Минфина коротко добавил, что "у нас все хватает".

Ранее сообщалось, что Международный банк реконструкции и развития предоставит Казахстану заем на 11 лет. Соответствующий законопроект депутаты Мажилиса приняли в работу.