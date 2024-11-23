Обозревателю «НГ» отвечает ветеран и отличник здравоохранения РК, почетный гражданин Костаная Иван Абрамович ЯНЦЕН. Доктор высшей квалификационной категории с 1986 года возглавляет акушерско-гинекологическую службу области, а сейчас встретил 70-летие. Нынешний консультант и главный внештатный специалист уверен, что в строю его держат опыт и проблемы совершенствования службы.

Нам не нужна «особая каста»!

Слушается отчет в Минздраве. Янцен задает вопрос:

- А где руководители учебных заведений? Сколько специалистов они готовят сегодня? Учитывают ли потребности регионов в кадрах?

- Так ведь это частники…

- Не имеет значения. Они имеют государственную поддержку, им дали лицензию, они должны отвечать за конечный результат. А эффекта нет!

Иван Абрамович обращается к одной из завкафедр медвуза:

- Объясните, почему трудно попасть в группы акушеров-гинекологов на последних курсах?

- Видите ли, это, образно говоря, особая каста…

- Эта «особая каста» в этом году прибыла к нам в область после вуза в единственном экземпляре. Нам не нужны «особые касты». Нам нужны дипломированные гинекологи для практической работы!

Тройки по анатомии есть? А если найду?

Иван Янцен - сам история и эпоха. Сын обычных сельских тружеников, он, как иной бы написал, «жадно стремился к знаниям». А у студентов бывает всякое…

- Несмотря на хулиганство и вольности, - вспоминает Иван Абрамович, - у нас была нормальная студенческая жизнь, и мы осознанно занимались обучением. Если ты по профильному предмету, вроде анатомии или оперативной техники, получал «тройбан», то это было позорно, и уважение к тебе со стороны товарищей падало. Можно было считаться нормальным пацаном, ходить на танцы и даже драться, если обстоятельства требуют, но ведь зачеты за это не ставят… Но учились мы почти все хорошо и друг друга поддерживали. На каникулах никто без дела не сидел, все подрабатывали. Я, например, на кузне работал молотобойцем, весь день здоровенной кувалдой махал. Большая честь, кстати, была - не каждый так выдержит. И стоя в поту и в копоти, я гордился этим…

После окончания Карагандинского мединститута в 1978-м Янцен прошел отнюдь не усыпанный розами путь от специалиста облздравотдела до руководителя областной службы. Предлагали ли защититься, получить ученую степень? Аж пять раз. Были варианты остаться в Московской медакадемии на всемирно известной кафедре акушерства и гинекологии Бакулевой или же в новом Центре охраны здоровья матери и ребенка, где как раз требовались перспективные спецы.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Но я всю жизнь отдал практической медицине. Зачем мне нужны были эти диссертации, чтобы потешить самолюбие? Ну поеду я в Челябинск, защищусь, приеду кандидатом наук. Но ведь всем и так известны мои знания и опыт, и коллеги бы поняли, что это ради карьеры… Но она мне не была нужна. Мне требовались лишь подходящие условия, чтобы заниматься любимым делом - врачеванием.

Не давите на больное место!

Знаете, что такое «базовое состояние здоровья населения»? Это набор коэффициентов, выводимых, например, по таким далеким от медицины факторам, как климат, пищевые привычки и традиции и т. д. Что же может быть улучшено в этом «базовом состоянии» силами врачей, выпытываю я у нашего героя.

- То, сколько государство вкладывает в систему здравоохранения. Например, сегодня нельзя сказать, что мы не можем лечить рак. Но для результативного лечения требуются эффективные и дорогостоящие противоопухолевые препараты. А наша экспертная группа, которая решает вопрос о приобретении этих препаратов на уровне государства, действует в финансовых рамках - не дороже установленной суммы за упаковку. А есть ли дороже и эффективнее? Есть. Мы не можем этого позволить, а где-то в Германии или в Южной Корее могут. Поэтому и принято считать, что их медицина лучше. Не лучше - оснащеннее. А так здравоохранение в Казахстане, по сути, ничем не отличается, например, от германского. Но и не для всего эта оснащенность нужна, в некоторых случаях важно просто обеспечить внимание и квалифицированную помощь. А вот то, что мы наступили ногой на главное - на кадры здравоохранения, как я уже говорил, это сомнений не вызывает.

Рожают меньше, беременеют ответственнее

Иван Абрамович хранит годовые отчеты по акушерско-гинекологической службе Костанайской области с 1952 года. Есть чтó и с чем сравнивать.

- Вот освобожусь от дел и книгу напишу, - говорит юбиляр. - Замечу, что здоровья тем больше, чем выше рождаемость. Показатель младенческой смертности тем меньше, чем выше рождаемость - все зациклено на этом! В семье у моего деда было 15 детей. А наших женщин отучили рожать. У нас сейчас «многодетная мать» - это когда четыре ребенка и больше. И ведь рождаемость - это не только одни счастливые мамы с младенцами на выписке, это не родня и лимузины у парадного выхода. Это еще и больные новорожденные, и таких около 30%. Правда, многим мы оказываем своевременную помощь, и их вскоре выписывают, но общество традиционно не желает ни о чем таком знать: все видят только цветы, шампанское и счастливые лица…

Фото пресс-службы областной больницы

Сравним цифры, которые предоставил Иван Янцен. В отчете за 1986 год в области было зарегистрировано 24,5 тысячи родов и 28 тыс. абортов. Абортов больше, чем родов. А рождаемость в этот год составляла 22,4 ребенка на тысячу населения.

А по итогам 2023 года отмечено 10,5 тыс. родов и более 3 тыс. абортов. Учитываем снижение количества населения области и получаем рождаемость до 13 детей на тысячу максимум. За 10 месяцев 2024 года в области появилось на 624 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Краткие выводы: за без малого 40 лет рожать стали меньше на 72%, и эта тенденция, увы, сохраняется, притом что само планирование беременности стало гораздо ответственнее.

- Отмечу вдобавок, что вместе со снижением рождаемости у нас идет снижение материнской смертности за счет развития современных методов лечения и применения передовых протоколов, повышения квалификации специалистов. Детская смертность (до 1 года) еще в восьмидесятые держалась в пределах 22,5-26,0 на тысячу родившихся, а стала 10-11. Материнская смертность: раньше в области в год от осложнений беременности и родов умирало более 10 женщин, а со временем их количество уменьшилось до двух-трех случаев в год. А были и годы вообще без этого. Главные причины этой смертности непосредственно к акушерству отношения не имеют, но отвечает по показателям наша служба. И даже план Минздрава по снижению материнской смертности есть.

«Мое тело, мне решать»?

В СССР аборты запретили с 1936 года. Это было пред- и послевоенное время. Тогда по Союзу в год погибали до полутора тысяч женщин, которые решались на подпольные аборты, часто выполнявшиеся непрофессионально и с осложнениями. В Казахстане такие аборты «обеспечивали» примерно треть всей материнской смертности. Прерывание беременности легализовали лишь в 1955-м, но только со сроком до 12 недель. С 1988 года разрешили аборты и на более поздних сроках, но исключительно «по социальным показаниям» с целым их перечнем.

- Понятно, - анализирует Янцен, - что имелись причины, из-за которых женщины шли на это, да и общество относилось к незапланированной беременности негативно. Случаются, допустим, изнасилования, но ведь бóльшая часть этих беременностей наступает по обоюдному согласию. И кто отменял Ромео и Джульетту? Бедные несчастные девчонки, они были как будто отверженными… Но мне в те годы лично удавалось убеждать отказаться от аборта по 50-60 женщин в год.

Поздно - плохо. А если «18 минус»?

Активный репродуктивный возраст у человека - от 19 до 35 лет. Повсеместная тенденция, которая затронула Казахстан, - сдвиг первых родов на более старший возраст. Это, по словам Янцена, чревато осложненным течением беременности. А как насчет обратной тенденции?

- Некоторые наши правила кажутся непонятными. Девушки беременеют раньше совершеннолетия, ну и что. Мы же обязаны по соглашению с полицией тут же «сообщать, куда следует». Если ей исполнилось, к примеру, 18 лет и два дня - все нормально, а тремя днями раньше - нет? Я вас хочу спросить, как не медика: можно ли как-то предотвратить беременность у незнакомых вам несовершеннолетних? Нас Минздрав заставляет это делать. Мало того, это показатель нашей работы. Вот гляньте.

- «Целевой индикатор снижения рождаемости среди подростков на 1 000 девушек в возрасте 15-17 лет»… Вам предлагают «внести изменения и дополнения в стандарт организации акушерско-гинекологической помощи в РК в части оказания медицинской помощи девочкам-подросткам, профилактические осмотры, скрининги, и т. д.». И как вы, интересно… предотвращаете? Как осмотры помогают снизить потенциальную беременность?

- Я тоже задаю всем этот вопрос. И наряду с другими действительно работающими показателями придумывается вот такой нонсенс.

- Тут еще интереснее: «Целевой индикатор на 2024 год: рождаемость среди подростков на 1 000 девушек 15-17 лет - 4,3». Как вы должны достичь таких показателей? Пытаться изловить их за процессом забеременеваемости?

- Не знаю. Может, вы объясните мне, медику? Но в моих обязанностях отлов девушек не обозначен. А обозначено - лечение заболеваний. Более того, на сегодня у нас даже кураторская работа в районах на практике почти свернута, потому что по тарифам это никак не оплачивается. Уповаем на профилактическую работу поликлиник и молодежных центров здоровья.

Подводим итоги

- Если просуммировать факторы, чтó будет оказывать решающее влияние на уровень рождаемости в области и в стране в ближайшие годы?

- Уровень жизни. Это комплексный показатель, в том числе это и духовная составляющая, само желание жить, растить детей, это культ семьи, традиции, устои веры и так далее. Самые низкие показатели рождаемости по Казахстану - это Костанайская и Северо-Казахстанская области, а самые высокие - Алматинская и Туркестанская, то есть юг. И у нас южные районы в этом случае впереди, лидирует Амангельдинский и Жангельдинский. Можно долго размышлять, почему в африканских странах с их нищетой может приходиться в среднем до семи детей на одну женщину, а у нас всего один с небольшим. В Африке нет сдерживающих факторов. Мы так и до политики дойдем. Прямого ответа на этот вопрос лично у меня нет.

- Какие выводы вы бы сделали из этих тенденций?

Фото пресс-службы областной больницы

- Нужно поддерживать и продвигать культ многодетной семьи, увеличивать пособие на рождение ребенка. Считаю, что беременность - это, по сути, тяжелый труд. Нужна вера, которая - не просто воздевать руки к небу. Вера в человеке должна быть, как лекарство от эгоизма. Следует объяснять, что в большой семье формируются те качества характера, которые обеспечат всему государству лучшее продвижение его ценностей. Нам следует развивать региональную медицину, в которой медик не озабочен поиском куска насущного хлеба. С кадрами, да, у нас проблемы, поэтому мы и централизовали роды: 70,2% родов в области происходят в Костанае и Рудном. Перинатальные центры в этих городах достаточно хорошо укомплектованы, здесь мы не во вчерашнем веке.

P. S. О времени и о себе

Когда разговор подошел к концу, Иван Абрамович заметил:

- Я никак не хотел отмечать 70-летие, но приедет родня… А так, какая мне радость сидеть в ресторане?

- А вы сами как относитесь к этой возрастной вехе?

- Абсолютно спокойно. Я давно хотел уйти на покой, но меня держат мои коллеги, мой опыт, мой архив, моя служба. Кто бы что ни говорил, а за время моей работы в акушерско-гинекологической службе произошло колоссальное движение вперед. А вот рождаемости хотелось бы больше.