В Министерстве науки и высшего образования рассказали о проводимой работе по восстановлению национальных пород собак, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Согласно данным ведомства, в целом учеными ведутся исследования по изучению генотипов ценных отечественных пород сельскохозяйственных животных, оценке генетического разнообразия и выявлению функциональных вариантов с помощью современных молекулярно-генетических методов.

"Создан банк ДНК и биоматериалов собак породы тазы из различных регионов Казахстана. Проведена оценка состояния генофондов популяций тазы в Казахстане, выявлены их популяционно-генетические особенности", - сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции.

Кроме того, выполняется государственная программа по изучению генофонда национальной казахской породы собак тобет и методов его криоконсервации для разработки рекомендаций по эффективному восстановлению и сохранению породы.