В МВД запрет на тонирование передних стёкол авто всё ещё не сняли. Но если это произойдет, то за право затемнять боковые стёкла водителям придётся платить около 400 тысяч тенге в год. Об этом рассказал BES.media мажилисмен Олжас Куспеков.

Иллюстративное фото freepik.com

Ежегодная оплата подписки на тонировку может приносить в республиканский бюджет около 1 трлн тенге, отметил Куспеков.

Арифметика в стенах парламента выглядит так: в Казахстане зарегистрировано около 5 млн автомобилей, но на тонировку решится только половина автопарка – так показывает практика соседних стран. Значит, около 2,5 млн автовладельцев, скорее всего, захотят воспользоваться платной услугой.

Ставку в размере около 400 тысяч тенге рассматривают не случайно: в Кыргызстане разрешение на тонировку стоит около 415 тысяч тенге в год. Учитывая, что уровень жизни в Казахстане выше, ожидать более низкой цены не стоит, объяснил депутат.

"Этот доход в бюджет, как я думаю, может быть использован на ремонт и содержание дорог либо на строительство новых школ и больниц, которых, в принципе, у нас всегда не хватает", – предположил Олжас Куспеков.

Дифференцирование тарифов

Обсуждается и идея дифференцирования тарифа: для автомобилей эконом-класса он будет ниже, чем для автомобилей класса люкс. Однако итоговая сумма существенно не изменится.

"Понятно, что среди автолюбителей есть те, кто не может себе это позволить. Возможно, дифференцированный тариф стоит применять по классу автомобиля. Но в среднем сумма всё равно будет чуть больше или чуть меньше этих 400 тысяч тенге. В Кыргызстане разрешают платить ежемесячно. Если и у нас разделить 400 тысяч на 12 месяцев, тариф станет вполне подъёмным", – пояснил мажилисмен.

Как и куда платить

Вариант оплаты рассматривается один – единовременный сбор, аналогичный получению номеров или техпаспортов при регистрации транспортного средства. Причина проста: так удастся избежать изменений в Налоговый кодекс и упростить процесс.