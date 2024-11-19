Были у акимата областного центра такие планы, не раз обнародованные, — завершить приведение в порядок всех 550 дворовых территорий в 2025 году. Однако возможности городского бюджета диктуют свой график.

Дворы в Костанае ремонтируют уже несколько лет: обустраивают парковочные карманы, асфальтируют дороги между домами и въезды во дворы, меняют бордюры.

- С учетом ремонта в 2024 году охват дворовых территорий достиг до 466, или 84,7%, - докладывала на совещании 12 ноября руководитель отдела финансов акимата Костаная Раиса АЙТКУЖИНОВА.

Оставшиеся 84 двора власти планировали привести в порядок на следующий год.

- Мы намеревались уже полностью закрыть этот вопрос, но будем смотреть на возможности бюджета, - сказал аким города Марат ЖУНДУБАЕВ, - Костанаю существенно увеличили сумму изъятия в областной бюджет. Соответственно, если финансы позволят, то завершим в следующем году или продлим эту программу на 2026 год.

В этом году сумма изъятия в бюджет области определена в сумме 48,4 млрд тенге, в прошлом году была 39,6 млрд тенге. Бюджет Костаная составляет 140,7 млрд тенге, при запланированной сумме доходов – 81,6 млрд тенге и сумме трансфертов – 37,4 млрд. За 10- месяцев собственных доходов поступило 68,5 млрд тенге. И план этого года (за указанный период) перевыполнен на 855 млн тенге. И в сравнении с прошлым годом поступления собственных доходов выросли на 4,2 млрд тенге. Но хватит ли денег на дворы, покажут итоги 12 месяцев.

На первую декаду декабря запланирована сессия маслихата, где сбалансируется бюджет города: будут пересмотрены доходная и расходная части бюджета.

До сих пор на ремонт 466 дворовых территорий в Костанае было израсходовано 4 млрд тенге.

Фото Галины КАТКОВОЙ