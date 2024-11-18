Рейды по увеселительным заведениям, во время которых привлекли к ответственности жителей области за курение кальяна в общественных местах, прошли в минувшие выходные в Костанае и Рудном.

- Полицейские выявили 10 нарушителей, которые курили кальян в ночном клубе и кафе. Все они получили штрафы в размере 15 МРП (55 тысяч тенге), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Также трое владельцев заведений, где были зафиксированы нарушения, будут оштрафованы на 20 МРП (77 тысяч тенге) за организацию курения кальяна в своих заведениях.

В полиции отметили, что рейды по выявлению таких правонарушений будут продолжены. Всего с начала года в Костанайской области было привлечено к ответственности около 200 нарушителей.

- В Казахстане запрещено курение табачных изделий, электронных сигарет и кальянов в общественных местах, таких как учебные заведения, медицинские учреждения, рестораны, кинотеатры, а также в транспорте и на вокзалах, - напомнили в ДП.

Фото предоставленно пресс-службой ДП КО